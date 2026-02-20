金澤烏骨鶏の里、通販サイトでかすていらの超希少部位「美味(みみ)」を販売
金澤烏骨鶏の里は2月16日〜3月25日、通販サイトにて「かすていらの超希少部位である美味(みみ)キャンペーン」を開催する。
春の美味まつり
同キャンペーンでは、金澤烏骨鶏の里の商品「かすていら」を製造する際に切り落とされる耳「美味(みみ)」が登場。甘みが一番凝縮されているのが特徴の希少部位で、プレーン味のほかチョコ味、柚子味で展開している。
さらに、冬季限定品となる「烏骨鶏かすていら柚子美味(みみ)」や「烏骨鶏かすていらチョコ美味(みみ)」も提供する。
「得得セット」(7,560円)
そのほかには、「烏骨鶏卵デニッシュパン」や「烏骨鶏かすていら1.5号(干支)」とのお得なセット「得得セット」(7,560円)も用意している。
