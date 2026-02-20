猫の日に合わせ、猫・人の「ちょこちょこ飲み習慣」を提案--フェリシモ「猫部」とのコラボも
コスモライフは2月22日の「猫の日」に合わせ、猫と人の健康維持に不可欠な「ちょこちょこ飲み習慣」の重要性を発信している。
コスモウォーター×フェリシモ「猫部」 Instagramコラボキャンペーン
同社によると、猫も人も一度に吸収できる水分量には限りがあるため、こまめに水分を摂ることが大事であるという。人間の場合、1日に飲料として摂取する水分量は、一般的に約1.2Lが目安とされることが多く、一度に体が吸収できる量はコップ一杯分(約200ml)程度といわれているとのこと。生活の中でこまめに分けて補給する「ちょこちょこ飲み」が、無理のない水分補給につながるという。
「ちょこちょこ飲み習慣」のイメージ
同社はこの考え方を広めるべく、フェリシモ「猫部」と提携し、猫の水分補給を促す8つのポイントを紹介。あわせて3月3日まで、自動給水機やオリジナルタンブラーが当たるInstagramコラボキャンペーンも実施する。
猫の水分補給を促すポイント8選
猫をモチーフにしたウォーターサーバー「にゃんモデル」の発売5周年を記念し、3月31日までの新規契約キャンペーンも開始した。特設サイトでは、手数料無料などの契約特典も公開している。
新規契約キャンペーン
コスモウォーター×フェリシモ「猫部」 Instagramコラボキャンペーン
同社によると、猫も人も一度に吸収できる水分量には限りがあるため、こまめに水分を摂ることが大事であるという。人間の場合、1日に飲料として摂取する水分量は、一般的に約1.2Lが目安とされることが多く、一度に体が吸収できる量はコップ一杯分(約200ml)程度といわれているとのこと。生活の中でこまめに分けて補給する「ちょこちょこ飲み」が、無理のない水分補給につながるという。
同社はこの考え方を広めるべく、フェリシモ「猫部」と提携し、猫の水分補給を促す8つのポイントを紹介。あわせて3月3日まで、自動給水機やオリジナルタンブラーが当たるInstagramコラボキャンペーンも実施する。
猫の水分補給を促すポイント8選
猫をモチーフにしたウォーターサーバー「にゃんモデル」の発売5周年を記念し、3月31日までの新規契約キャンペーンも開始した。特設サイトでは、手数料無料などの契約特典も公開している。
新規契約キャンペーン