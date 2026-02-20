毎日変わる香り。湯乃泉 草加健康センターで、入浴料プロバスとのコラボ企画開催中
エクスプロージョンは2月17日、同社の温浴入浴料「Karada Totonou ProBath」と、湯乃泉 草加健康センター(埼玉県草加市)のコラボレーション企画開始した。期間は3月2日まで。
「X-PLOSION × 草加健康センター」コラボ
期間中は施設内の浴槽にて、温泉入浴料「Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)」を使用した「日替わりプロバスの湯」を展開する。ラベンダー、ゆず、バラ、オレンジなど、日ごとにテーマや香りを変えた"プロバスの湯"を実施することで、一度きりの体験ではなく、何度訪れても違った楽しみ方ができるようにした。
期間中は実際の体験を自宅へ持ち帰れるよう、入浴剤サンプルや本企画限定のオリジナルステッカーを数量限定で配布する。
オリジナルコラボステッカー
「X-PLOSION × 草加健康センター」コラボ
期間中は施設内の浴槽にて、温泉入浴料「Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)」を使用した「日替わりプロバスの湯」を展開する。ラベンダー、ゆず、バラ、オレンジなど、日ごとにテーマや香りを変えた"プロバスの湯"を実施することで、一度きりの体験ではなく、何度訪れても違った楽しみ方ができるようにした。
期間中は実際の体験を自宅へ持ち帰れるよう、入浴剤サンプルや本企画限定のオリジナルステッカーを数量限定で配布する。
オリジナルコラボステッカー