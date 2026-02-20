ユージ「マイバッハちゃんとお出掛け」 3000万円超の愛車と2ショット公開「かっこよすぎる」「マジ憧れ」「ホイルデカっ」の声
モデルでタレントのユージ（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。先月迎えた愛車「マイバッハ」との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「マイバッハ憧れるー」3000万円超の愛車との2ショットを披露したユージ
ユージは「マイバッハちゃんとお出掛け」とつづり、愛車との写真を投稿。ブラックの重厚感あふれるボディに寄り添う姿や、フロントグリルのエンブレム、ラグジュアリーな後部座席の様子などを披露した。
キャップにスウェット、デニムというラフな装いで登場したユージ。圧倒的な存在感を放つ愛車とのコントラストも印象的だ。別カットでは、車体の後部と東京タワーを収めた写真も公開し、都会的なロケーションと高級SUVの組み合わせが、より一層ラグジュアリーな雰囲気を演出している。
コメント欄には、「乗ってみたーい」「やば！かっこいい！マイバッハ憧れるー」「凄すぎます！」「マイバッハ最高ですね」「ユージさんらしいしかっこよすぎる」「マジ憧れ」「ホイルデカっ」など、驚きや羨望の声が多数寄せられている。
『GLS600マイバッハ』は、メルセデスのフラッグシップSUV「GLS」をベースに、マイバッハブランドで仕立てられた最上級モデル。最新モデルの新車価格は3200万円超となっている。
