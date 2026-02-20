鮮やかなブルーの特製BOXに入ったホワイトデー限定商品のシャンパーニュ発売
ANGEL CHAMPAGNEは2月26日、期間限定商品「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -WHITE DAY EDITION-」(7万4,800円)を発売する。
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -WHITE DAY EDITION-
「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -WHITE DAY EDITION-」は、毎年ホワイトデーの期間に発売している限定商品。艶やかなブルーが目を引くベルト付きバニティタイプの特製BOXに収められている。
中身はストロベリーとカスタードのような甘い香りが特徴の「Rose White」で、長期熟成によるきめ細やかな泡と、甘くて新鮮なレッドベリーの風味が特徴。
ANGEL CHAMPAGNE 銀座店および公式オンラインショップでは2月20日より先行販売を開始している。自分へのご褒美や大切な人へのホワイトデーギフトに最適とのこと。
ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -WHITE DAY EDITION-
「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -WHITE DAY EDITION-」は、毎年ホワイトデーの期間に発売している限定商品。艶やかなブルーが目を引くベルト付きバニティタイプの特製BOXに収められている。
中身はストロベリーとカスタードのような甘い香りが特徴の「Rose White」で、長期熟成によるきめ細やかな泡と、甘くて新鮮なレッドベリーの風味が特徴。
ANGEL CHAMPAGNE 銀座店および公式オンラインショップでは2月20日より先行販売を開始している。自分へのご褒美や大切な人へのホワイトデーギフトに最適とのこと。