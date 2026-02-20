ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに挑んだ日本のスノーボード陣は男女通じて9つのメダル(金4銀2銅3)を獲得。2位のオーストリアの4つを大きく突き放しました。

大会2日目に男子ビッグエアで木村葵来選手が日本勢1号となる金メダルを獲得すると、木俣椋真選手も銀メダルで日本勢ワンツーの快挙。勢いづいた日本勢はその後もメダルラッシュとなりました。

女子スロープスタイルで金メダルをつかんだ深田茉莉選手を指導する佐藤康弘コーチは、「日本選手は勤勉な選手が多い。積み上げたその日本のスノーボード界の歴史の賜物。僕の世代の先輩がスノーボードっていうものを日本国内でこう広めてきて。我々の世代の子供ができた時に、プロ目指したいとか、もうスノーボードが好きっていう親子でやってたっていう流れが、まず本当に一つ大きな一つの歴史としてある」と積み上げてきたことに目を細めました。

また男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手と銅メダルの山田琉聖選手も日本の強さに言及。戸塚選手は、日本の選手たちの雰囲気について、「みんな仲良くできていますし、滑っているときにアドバイスをしたり、ここよかったんじゃないとか動画を撮り合ったり、助け合いながら練習をしている。そんなところが日本の強さの秘けつなのかなと思います」と話し、山田選手は、「なんでこんな日本強いんかなって思いますよね」と苦笑いもみせるほどの日本の強さを話しました。

一方、男子ハーフパイプで連覇を目指した平野歩夢選手は、1月の大会で複数箇所の骨折。男子スロープスタイルで銀メダルの長谷川帝勝選手は、試合後にオリンピック前には左膝の半月板損傷となったことを明かし、3大会連続出場で2種目決勝に勝ち上がった岩渕麗楽選手は、昨年10月に前十字じん帯断裂のケガをしており、今後は手術を受け、しばらく療養すると発表。大きなケガの可能性もはらむ中で選手たちは日々戦い抜きました。

魂のランで7位入賞となった平野選手は、「4年の中で積み上げていかないと到達できないようなところでもある。他の大会とは違って、オリンピックロゴがあったり、家族の人たちが見に来てくれたり、国を代表しているという感覚がすごい強い。そういった特別感がある」と。

メダル9つとまさに“お家芸”として躍動した日本スノーボード陣。その裏には、選手生命をかけて、負傷を抱えながらも4年に一度の舞台に立つ強い思いを体現させました。

【日本スノーボードのメダル】

◆男子ビッグエア

木村葵来:金メダル

木俣椋真:銀メダル

◆女子ビッグエア

村瀬心椛:金メダル

◆男子スロープスタイル

長谷川帝勝:銀メダル

◆女子スロープスタイル

深田茉莉:金メダル

村瀬心椛:銅メダル

◆男子ハーフパイプ

戸塚優斗:金メダル

山田琉聖:銅メダル

◆女子ハーフパイプ小野光希:銅メダル