「伊豆・村の駅」で春を先取り。桜やひなまつりがテーマのイベント開催
伊豆・村の駅 ラスカ熱海店では、桜やひなまつりをテーマにした体験型イベント「さくら香る♪春のおたのしみ市」を開催している。
イベントチラシ
期間中は、桜やいちご、ひなまつりなど、この時期ならではの"春を先取り"できるイベントを実施する。
2月21日・22日には、入った場所の野菜を獲得できる「野菜わなげ」(1回216円)を実施する。
2月28日からは、ひなまつりにちなんだオリジナルカードゲームイベント「ひなあわせ」を行う。景品として、「桜まんじゅう」「苺サイダー」「こつぶさくら棒」を用意する。
毎月13日にはJRE POINT3倍に合わせて旬の食材の詰め放題イベントも継続して開催している。
過去のイべントの様子
イベントチラシ
期間中は、桜やいちご、ひなまつりなど、この時期ならではの"春を先取り"できるイベントを実施する。
2月21日・22日には、入った場所の野菜を獲得できる「野菜わなげ」(1回216円)を実施する。
2月28日からは、ひなまつりにちなんだオリジナルカードゲームイベント「ひなあわせ」を行う。景品として、「桜まんじゅう」「苺サイダー」「こつぶさくら棒」を用意する。
毎月13日にはJRE POINT3倍に合わせて旬の食材の詰め放題イベントも継続して開催している。
過去のイべントの様子