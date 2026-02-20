ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、世界的な音楽イベントで、今年のK−POPアーティストに選ばれた。韓国メディアが報じた。

最近開催された「レコード・ストア・デイ（Record Store Day）」で「今年のK−POPアーティスト（K−Pop Artist of the Year）」に選ばれ、グローバルな地位を示した。

同表彰は、独立系レコード店の発展を促すため、米国をはじめ世界各地で開催される国際的なイベント。毎年有名アーティストの限定レコードを販売し、その趣旨に賛同している。

韓国メディアのスポーツ京郷は20日「これを記念して、ZEROBASEONEも『NEVER SAY NEVER』の限定版バイナル（LP）を独占で発売する。今回のレコードは、スペシャルエディション『クッキーモンスター』のブルーカラーレコードとしてプレスされており、ゲートフォールドのパッケージ、レコード専用ポスター、そしてメンバー別の限定画像が収められた9種類のフォトカードセットも同梱される予定だ」と報じた。

ZEROBASEONEは「レコード・ストア・デイの『今年のK−POPアーティスト』に選ばれ、大変光栄です。25年は、私たちがずっと夢見ていたことを実現できた本当に驚くべき1年だった。このような素晴らしい結果を可能にしてくださったすべての方々、特にZEROSE（ゼロズ、公式ファン名）のみなさんに感謝します」と感想を述べた。