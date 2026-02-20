和歌山城ホールでポケモンユナイト体験会開催！世界王者とのエキシビションマッチも
和歌山城ホール(和歌山県和歌山市)で2月22日、人気ゲーム「ポケモンユナイト」を体験できるeスポーツイベントを実施する。
ポケモンユナイト
同イベントは、事前申込不要かつ参加無料で、初心者から経験者まで楽しめるeスポーツイベント。プレイなし、観覧のみの参加もできる。
体験会「マルマインバレーボールチャレンジ」は、ポケモンユナイト内のモード「マルマインバレーボール」を3人1組で体験できる。
「ポケモンユナイト体験会」では、ポケモンユナイトの基本的な対戦を体験できる。和歌山市在住のポケモンユナイト2024 ワールドチャンピオンyumenyan選手らを迎えたエキシビションマッチも実施する。
マッチへの参加には、自身のNintendo Switchやスマートフォンなどの持参が必要だが、「マルマインバレーボールチャレンジ」は、運営側で機器を用意する。
イベントの最後にはプレゼントが当たる抽選会も実施予定。
(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2021 Tencent.
