リッチな質感で上質な空間を演出。絨毯の伝統国・ベルギー産のラグ発売
ジアスは2月14日、オリジナルブランド「Carpe Diem」より、リッチな質感が魅力のベルギー製ラグを発売した。
ベルギー製ラグを使ったインテリア
ベルギーはラグ・絨毯の伝統国として知られ、中でもウィルトン織は18世紀から続く伝統的な製造の技法で作られている。ウィルトン織は高密度で織り上げているため、耐久性が高く、へたりにくいのが特徴。
高密度で織り上げるウィルトン織目
パイル糸を基布にしっかりと織り込むことで、遊び毛もほとんど出ないという。掃除機がけもスムーズで、日々のお手入れもしやすくなっている。
遊び毛が出ないため、掃除機がけもスムーズ
ヒートセット加工によりウールのような柔らかい肌触りを実現している。
ウールのような柔らかい肌触り
デザインは、重厚なクラシックからモダンまで幅広いインテリアに調和する全8種類。
商品は全国のジアスショールームおよびオンラインストアで購入できる。
