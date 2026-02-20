川口春奈×Snow Man目黒蓮共演『silent』TVerで本日無料配信開始！
2022年に放送された川口春奈主演、Snow Man目黒蓮共演のフジテレビ系ドラマ『silent』が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて、本日2月20日より無料配信される。
【写真】穏やかな笑顔を見せる川口春奈 撮り下ろしカット
本作は、本気で愛した人と、音のない世界で“出会い直す”、切なくも温かい完全オリジナルのラブストーリー。フジテレビ連続ドラマ初主演の川口が主人公の青羽紬を、同局の連ドラ初出演の目黒が紬の高校時代の恋人・佐倉想を演じ、 2022年度の「TVerアワード」ではドラマ大賞を受賞した。
主人公の青羽紬（川口）は8年前に、一生をかけて愛したいと思えた恋人との別れを経験し、新たな人生を歩もうと前を向いて生きている一人の女性。そんな紬と大切な人との出会いは高校2年の秋、たまたま朝礼で耳にしたある男子生徒の声に惹かれたことがきっかけだった。
壇上で作文を読む、佐倉想（目黒）に心を奪われた紬は、次第に彼が気になる存在になっていることに気づく。3年生で同じクラスとなり、共通の友人を通してだんだんと距離が縮まっていった二人は付き合うことに。音楽好きというお互いの趣味で通じ合い、仲を深めていった二人だったが、卒業後のある日、これからも一緒にいたいと思う紬に対し、想は突然、理由も言わずに別れを告げて姿を消してしまう。
それから8年という月日が流れ、新たな人生を歩み始めていた紬でしたが、ある日、偶然、雑踏の中に想の姿を見かけたことをきっかけに、再び彼の存在を意識するようになっていく。もう一度、想に会ってちゃんと話をしたいと彼の姿を探し始めた紬だったが、実は彼が徐々に耳が聞こえにくくなる“若年発症型両側性感音難聴”を患い、聴力をほとんど失っていたという思いがけない現実を知ることになり…。
紬が、本気で愛するも別れることになってしまった高校時代の恋人・想と8年の時を経て偶然の再会を果たし、そこに待ち受けていた現実と向き合いながらも寄り添い、乗り越えていこうとする姿を丁寧に描いていく本作。
大切な人との別れを乗り越え、今を生きようとしている女性と、障がいを患ってしまったことで自分と向き合えず別れを選んでしまった青年。音のない世界でもう一度“出会い直す”ことになった二人と、それを取り巻く人々が織り成す、切なくも温かい物語が紡がれる。
ドラマ『silent』は、TVerにて2月20日より無料配信。
