【ダイヤモンドＳ】転厩初戦のスティンガーグラスは７枠１３番 ホーエリートは隣の１２番 枠番確定
◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル）
出走馬１５頭の枠順が２月２０日、確定した。
転厩初戦となるスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は７枠１３番。ステイヤーズＳに続く長距離重賞の連勝を狙うホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は７枠１２番に入った。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ブレイヴロッカー セン６ 荻野 極 ５６・５
（２）ヴェルテンベルク 牡６ レイチェル・キング ５５・０
（３）ファイアンクランツ 牡４ 大野 拓弥 ５４・０
（４）ミクソロジー セン７ 菅原 明良 ５６・０
（５）トータルクラリティ セン４ 原 優介 ５４・０
（６）レッドバリエンテ 牡７ 西村 淳也 ５６・５
（７）サスツルギ セン６ 野中 悠太郎５４・０
（８）ファウストラーゼン 牡４ 横山 和生 ５６・０
（９）シルブロン 牡８ 三浦 皇成 ５６・０
（１０）ヴォランテ 牡６ 吉村 誠之助５６・０
（１１）ロードサンリヴァル 牡５ 石川 裕紀人５３・０
（１２）ホーエリート 牝５ 戸崎 圭太 ５６・５
（１３）スティンガーグラス 牡５ クリストフ・ルメール ５７・５
（１４）マイネルカンパーナ 牡６ 津村 明秀 ５６・５
（１５）ボーンディスウェイ 牡７ 木幡 巧也 ５７・０