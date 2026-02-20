【小倉大賞典】重賞２着２回のセンツブラッドは６枠１２番 ハンデ５３キロ魅力のエラトーは７枠１４番 枠順確定
◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）＝枠順確定
出走馬１６頭の枠順が２月２０日、確定した。昨年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞、鳴尾記念で２着に入った実績馬センツブラッド（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）は６枠１２番から待望の重賞初制覇を狙う。
同舞台の壇之浦Ｓを制し、ハンデ５３キロが魅力のエラトー（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父サクソンウォリアー）は７枠１４番に決定。２年前の覇者エピファニー（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は６枠１１番からスタートを切る。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）マテンロウオリオン 牡７ ５６ 横山 典弘
（２）ビーアストニッシド 牡７ ５５ 西村 太一
（３）エアファンディタ セン９ ５７ 亀田 温心
（４）ショウナンアデイブ 牡７ ５５ 丸山 元気
（５）ヘリオス セン１０ ５６ 菊沢 一樹
（６）パレハ 牝５ ５４ 鮫島 克駿
（７）シルトホルン 牡６ ５７ 石田 拓郎
（８）ラケマーダ 牡６ ５６ 丹内 祐次
（９）ナムラエイハブ 牡５ ５６ 吉田 隼人
（１０）ケイアイセナ 牡７ ５７ 藤岡 佑介
（１１）エピファニー 牡７ ５８・５ 杉原 誠人
（１２）センツブラッド 牡４ ５６ 団野 大成
（１３）ガイアメンテ 牡５ ５５ 北村 友一
（１４）エラトー 牝５ ５３ 斎藤 新
（１５）リカンカブール セン７ ５７ 浜中 俊
（１６）タガノデュード 牡５ ５５ 古川 吉洋