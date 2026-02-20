フィギュアスケート女子フリー、リンクサイドの人物に注目

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。競技後、2018年平昌五輪で金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワ（ロシア）が、日本語で坂本に労いのメッセージを送った。

坂本は冒頭、完璧な2回転アクセルを決めると、3回転フリップにも着氷。観客のボルテージもどんどん上がっていった。演技後半、連続ジャンプを予定していたが単独になった。それでも立て直し、会場を魅了。フィニッシュを決めると拍手喝采の中、感極まったような表情を見せた。中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった。

坂本にとって初めての五輪となった2018年平昌大会で、15歳にして金メダルを獲得したザギトワは、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。坂本と撮影した2ショット写真を添えて「あなたは素晴らしいです、ありがとう。」と日本語メッセージを記した。

現在はアイスショー、レポーター、モデルなど幅広く活躍しているザギトワ。かつて国際大会でともに滑った戦友を労っていた。



