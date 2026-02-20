今日20日の日没後、西の空では水星を観察できるチャンスがあります。また、同じ時間帯に、月が水星・土星に接近し、土星と海王星も近くに見えます。北日本や西日本では晴れて星空を見られる所が多いでしょう。寒さ対策をしてお楽しみください。

水星が東方最大離角 水星を観察するチャンス

今日20日の夕方は、西の空で水星を観察するチャンスがあります。水星は、太陽系の惑星の中で最も太陽に近い所を公転していて、なかなか観察しづらいですが、今日20日の東方最大離角のころには、太陽から少し離れて見えるため、観察しやすくなります。今月23日ごろにかけて見つけやすいでしょう。

水星は日の入り30分後くらいから見つけやすくなります。時間とともに沈んでしまうため、日の入り1時間後までの間に観察すると良さそうです。





東京の今日20日の日の入りの時刻は、午後5時27分です。

今日20日はそのほか星や月の共演も楽しめる

今日20日は、同じく西の空で「月の水星・土星への接近」、そして「土星と海王星の大接近」も見られるチャンスがあります。



日の入り後、月が水星と土星に接近して見えます。東京で日の入り45分後ごろには、西の空で細い月の下に土星、水星を観察できるチャンスです。見つけづらい水星を、月を目印に探すと良さそうです。

土星と海王星の大接近は、今日20日が最も近く見えます。日の入り後、西の空で、土星を目印にして海王星を探すと良いでしょう。日の入り1時間後には空の低い位置に移動してしまうため、早めに観察すると良さそうです。

天体ショーを見られる所は? 今夜の天気

今日20日夕方から夜にかけては、北日本や西日本は晴れて天体観測をできる所が多いでしょう。ただ、東北の一部では雨が降りそうです。

一方、関東や東海、沖縄は、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。タイミングが良ければ雲のすき間から星空を見られるかもしれません。



なお、晴れる所でも夕方以降は空気が冷たくなりますので、暖かい服装で、天体ショーをお楽しみください。