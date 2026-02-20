首位はバロンドーラーのカリム・ベンゼマ有するアル・ヒラル

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ全8試合が終わり、西地区の順位が確定した。

首位は2022年のバロンドールに輝いた元フランス代表FWカリム・ベンゼマ有するサウジアラビア1部アル・ヒラルが7勝1分の無敗で首位に立った。

首位はACL決勝で浦和レッズと3度の激闘を繰り広げたアル・ヒラル。上位は首位のアル・ヒラルに続いて同じサウジアラビア勢で昨季ACLE王者のアル・アハリが2位に入った。イラン1部トラークトゥールが5勝2分1敗と大健闘し、3位フィニッシュを果たした。

ラウンド16進出となる8位以上は、4位にサウジアラビア1部アル・イテハド、5位にUAE1部アル・ワフダ、6位にUAE1部アル・アハリ・ドバイ、7位にカタール1部アル・ドゥハイル、8位にカタール1部アル・サッドと中東勢が入った。

下位グループの9位から12位は9位にUAE1部シャールジャFC、10位にカタール1部アル・ガラファ、11位にイラク1部アル・ショルタ、12位にウズベキスタン1部ナサフ・カルシとなった。西地区のラウンド16は3月2、3日にファーストレグが行われ、セカンドレグは3月9、10日に開催される。（FOOTBALL ZONE編集部）