ACLEリーグステージ終了でJリーグ勢が上位を席巻した

アジア最高峰の戦い、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日と18日に第8節の各試合が行われた。

リーグステージが終了し、東地区ではJリーグ勢がトップ3を独占する快進撃を見せる一方で、中国勢が下位に沈む対照的な結果となっている。

首位に躍り出たのはFC町田ゼルビアだ。ホームで成都蓉城（中国）と対戦し、3-2の激戦を制して勝ち点を17に伸ばした。ヴィッセル神戸はアウェーでジョホール（マレーシア）に0-1で惜敗したものの、勝ち点16で2位。サンフレッチェ広島はアウェーのFCソウル（韓国）戦を2-2のドローで終え、勝ち点15で3位につけた。

特筆すべきは、かつてアジアを席巻した中国勢の低迷だ。町田に敗れた成都蓉城が10位、上海申花が11位となり、上海海港は今大会未勝利のまま勝ち点4で最下位の12位に沈んだ。一時期の「爆買い」を経てアジアの主役を担った中国勢が、揃って下位に名を連ねる異常事態となっている。

韓国勢も7、8、9位と低迷。明暗がはっきりと分かれた現状に、SNS上では「下3つが中国のクラブ。凋落が著しい」「強かった2か国がこんな状況になるとは」「アジアの勢力図が変わりつつあるのか！」「数年前までじゃ全く考えられん」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）