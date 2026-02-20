〈「日本人は経営が下手ですよね」日本の不動産を扱う香港の“やり手社長”が、大阪が「今一番アツい」と語る意外な理由〉から続く

都心部の物件が急激に値上がりしている。20年以上にわたり不動産業界を取材してきた吉松こころ氏は「今ほど家が買えなくなったことを痛切に感じることはない」と語る。そんな中、10億円を超えるような高額物件を購入しているのは、主に香港や中国の富裕層だ。

ここでは吉松氏の『強欲不動産 令和バブルの熱源に迫る』（文春新書）より一部を抜粋してお届けする。"日本の不動産を中国人に売る中国人ビジネスマン"とは一体どんな経歴の持ち主なのか？ そして、彼が語る「税金は高いけど買いたくなる」ほどの東京の魅力とは……。



東日本大震災の2日後に来日した

東京で不動産業を営む中国人の陳海鋒氏が、留学のため日本に来たのは、2011年3月13日だった。東日本大震災の発生から2日後で、当時23歳だった。

親は日本行きに反対しなかったのかと尋ねると、「僕が一度決めたらそれを貫いて絶対にやり切る性格なのは、両親が一番分かっていますから」とにこやかに言った。アイロンの利いた白いシャツに細身の紺のスーツに身を包んだ好青年だ。

陳氏は、広東省南西部の湛江市で、4人兄弟の末っ子として生まれた。彼が生まれた1987年は、一人っ子政策の強化期にあたるが、湛江市のような地方の農村部は、労働力として子供が必要だったこともあり、当局にお金を払うことで子供を持つことが許された。

「僕の命は日本円で8000円くらいだったと聞いています」と彼は笑うが、当時の農村部の平均年収の3倍程度に相当したはずだ。

陳氏が子供の頃、湛江市から北東におよそ500キロメートル離れた深圳が爆発的な発展の最中にあった。1980年以前、人口3万人程度の漁村にすぎなかった深圳は、経済特区となったことで外国資本が殺到し、製造業の中心として急激に発展した。

湛江市もその恩恵を受けた。建築内装業をしていた祖父や母方の叔父たちは、この急成長の波に乗った。仕事はいくらでもあった。学校が休みの日は、子供達も全員現場に出て、家族総出で家業を盛り立てた。

大工仕事を自然と覚えた陳氏は、機械いじりも好きになり、テレビや扇風機、バイクなどを片っ端から分解しては、組み立て直したりした。

大学は、広東工業大学に進んだ。卒業と同時に、横浜国立大学大学院・環境情報学府に学費免除で入学する権利を得たが、日本語が全く話せなかったため、来日後は、福岡の日本語学校に入った。10カ月後、陳氏は、晴れて横国の院生になった。

だが、留学生活は決して楽なものではなかった。アルバイトは、新横浜のプリンスホテルで時給1300円のウェイターをした。夜は研究室に戻り、実験データの処理や分析を手伝った。夜間の人の少ない静かな研究室では頭がスッキリして勉強もはかどった。そのままソファで寝てしまうことも多く、体育館でシャワーを浴びてアルバイトに通った。こんな生活だから、お金を使うことはほとんどなかった。

“お金のにおい”がしたレーサムに入社

2年後、就職活動の時、世の中は、アベノミクスに突入していた。「3本の矢」の3本目である「成長戦略」は、株・金融、不動産、ITに向けられた。ここで陳氏は、社会に出て何がしたいのかを改めて考えた。

「お金持ちになりたい。経営者になりたい。そのためのコミュニケーション能力を高めたい」

それを満たす業種は不動産業しかない、というのが陳氏の結論で、不動産会社の「レーサム」に入社した。2025年5月に、創業者が乱交パーティや薬物所持の疑いで逮捕されて世間を騒がせたが、2013年当時は飛ぶ鳥を落とさんばかりの急成長企業だった。面接では直接社長から「お前は何が欲しいんだ」と聞かれ、「お金です。だけどお金だけではなく自分の軸も欲しい」と答えたという。

「新卒採用は4人でしたが、その1人に入れました。活気があってこの会社は伸びていくという予感がしました。本社は霞が関の金融庁が入るビルの上の階にあって、とにかく“お金のにおい”がしたんです」

入社して最初の月に受け取った給料は全額、宅地建物取引士の資格取得のための塾代に回した。宅建塾の大手、TACとLEC、そしてオンラインの学校の3校に同時に申し込み、仕事が終わると、それぞれが出す予想問題を解きまくった。それがいちばんの近道だと信じたからだ。合格は最初の受験で手にした。

レーサムには3年間所属し、仕入れと買取りを学んだ。社長の席の隣に不動産投資部があり、担当する8人のうちの1人だった。年間の仕入れ予算は500億円もあり、挑戦できる土壌はいくらでもあった。仕事は順調だったが、当初から「30歳になる前に起業する」と決めていたので29歳で退職し、今の会社を起こした。「海安居」という社名は、中国語で「天下」や「世界」を意味する「海」と、「安心の居住空間」を意味する「安居」をくっつけたものだ。

最初から大きな仕事はできないため、創業時は賃貸住宅の仲介からスタートした。本社は、学生の町、高田馬場にした。部屋探しをする人が多く、アルバイトを雇うにも都合がよく、新宿に近い割に家賃が安かったからだ。

独立した2016年は、民泊が流行り始めた頃でもあった。一時は190室まで増やし、絶好調で回していたが、コロナで“撃沈”し、儲けは全部吹っ飛んだ。約20名だった社員は7名にまで減らした。

その後、何とか耐え忍んでいたところ、幸運にも日本不動産ブームがやってきた。香港、中国、台湾からの不動産購入依頼が増え、一気に息を吹き返したのである。1棟12億5000万円の高額案件も売った。さらに最近は、既存顧客からの紹介で新たに中国からの顧客が自然と来るようになった。内装が分かる経験も生きている。経営は軌道に乗った。コロナ禍のステイホーム中に授かった一人娘は、今、都内の名門幼稚園に通っている。

正直に言えば、陳氏の話を聞くまで、「中国人に日本の不動産を売っている中国人」に良い印象を持っていなかった。日本人の鼻を明かすことばかり考えている人種のように思っていたからだ。しかし彼は極めて常識的で、向上心に満ちた有能なビジネスマンだった。

私は、1986年公開のアメリカ映画『ガン・ホー』を思い出した。アッサン自動車という日本の車メーカーがアメリカ北東部の小さな町に進出し、工場を稼働させる。そこで働くアメリカ人と日本人幹部との衝突や葛藤を、コメディタッチで描いた映画だ。日本人が「エコノミック・アニマル」と揶揄され、日米貿易摩擦が激しかった時代に作られたが、登場する日本人は、あまりに集団主義的で、ど根性主義で、戯画的に描かれている。今見ると笑えるが、当時のアメリカ人からすれば、それくらい日本人は「異質で異常な存在」に見えたのだろう。私は陳氏のことをその映画に登場する日本人のように誤解していた。

なぜ香港人や中国人は東京の不動産を買うのか

東京の魅力はどこにあるか 私は陳氏に聞いた。

「日本は税金が高い国です。いくら簡単に所有権を取得できるといっても、東京以外にも魅力的な都市は、ニューヨークやシンガポール、ドバイのほか、東南アジア諸国にもいくらでもあります。なぜ香港人や中国人は東京の不動産を買うのですか」

彼の答えはこうだ。

「不動産のマーケットにおいて、健康なのは日本だけだと思います」

確かにニューヨークは魅力的だが、金利は6〜7％と高い。これだと不動産よりもドルを買って定期預金にした方がいい。

シンガポールは近くてよいが、外国人が不動産を購入する場合、60％の追加税が課せられる。加えてコロナ禍後に不動産の値上がりが起き、あまりに高額で買いにくい。

所得税、住民税、贈与税、相続税がかからないドバイに一部の資産を移す人は確かにいるが、食事、インフラ、教育、医療、気候という生活面を考えた時、圧倒的に日本に軍配が上がる。ドバイは、人種差別の意識も根強く、心の平穏さの面でも日本が優るという。

短期で値上がり益を得たければ、急発展を遂げるホーチミン、ジャカルタ、マニラ、クアラルンプールの不動産を取得する方が確実だ。しかし生活の質や健康的な暮らしを考えたら、やはり日本の方がいい。

日本は確かに税金は高いが、どこよりも安心して暮らせる。旅行をすれば、食事、自然、温泉、祭りなどの魅力にあふれた場所がたくさんある。「不動産を買うなら、日本が一番なんです」という陳氏の言葉に納得がいった。

さらに最近、新たな事情も加わっている。中国国内の景気悪化と就職難だ。中国国家統計局発表の若者失業率は、2023年6月に21.3％で過去最悪を更新している。

中国では6月が卒業シーズンに当たるが、2022年に大学卒業者が1000万人を突破した。2024年の日本の大学卒業者は約60万人だから、約17倍に相当する。

陳氏によると、この状況を受けて、2〜3年間、日本に留学して、日本語を学び、その他のスキルや能力も高めながら、中国経済の回復を待つ、という中国人が増えているという。「学生の留学」というより、20代後半から30代の「大人の遊学」に近い。「数万人という単位で日本に来る可能性もありますよ」と陳氏は話した。さらにアメリカで学生ビザを取り消された引き揚げ組が日本にやってくる可能性もある。

外資を締め出せば済むのか

「中国人による不動産の購入はけしからん」といったネットニュースが毎日のように飛び交っている。しかし、「不動産営業で成功するには中国語を学ぶのが一番の近道」という声があるほど、中国人が“出口”、つまり「売り先」になっている。今、この業界が中国人によって支えられていることは間違いない。

2008年、リーマンショックが起きた時、外国人投資家や海外ファンドが一斉に日本の不動産への投資を縮小した。これにより、多くの不動産会社が倒産した。同年の倒産件数は500を超えた。この時のことを不動産業界の関係者は今でも鮮明に覚えている。その傷口はまだ完治していない。いい思いをしたのは、結局、叩き売られた物件を底値で買った外資系のハゲタカファンドだった。

緩すぎる永住権やビザ、所有権の取得要件は、もっと厳しくすべきだ。しかし中国人という“出口”を急激に締めるようなことはしないでほしい、というのが不動産業界の本音であることも事実だ。

