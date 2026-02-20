オーストラリア・シドニーの中心部で、韓国人男性3名が深夜に不審者からハンマーで無差別に暴行を受ける事件が発生した。犯行映像がSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で拡散され、論争となっている。

20日（現地時間）、オーストラリアのメディア（news.com.au）や外信によると、今回の事件は18日午前3時頃、シドニー中心部のリバプール・ストリートとピット・ストリートの交差点付近のコンビニ前で起こった。

被害者は23歳、28歳、29歳の韓国人男性3名で、リバプール・ストリートを歩いている最中に正体不明の男性3名に突然襲われた。容疑者の一人はカバンからハンマーを取り出し、被害者を何度も殴打し、別の容疑者は被害者が別の方向を見ている隙を狙って頭部を拳で殴った。

通報を受けて出動したニューサウスウェールズ（NSW）警察が到着した時、加害者らはすでに現場から立ち去っており、被害者の3人は救急隊員から応急処置を受けていた。警察は現在、捜査を進めている。

この映像を撮影した男性は、早朝にジムから帰る途中で事件を目撃し、最初はコンビニの周りに集まっていた人々が知り合い同士だと思っていたという。ところが、一人が「俺の友達と喧嘩したいのか？」と言う声が聞こえ、その後状況が急激に悪化したと伝えられた。被害者の一人はSNSに「2日前にハンマーで殴られ、死にかけた」と当時の状況を伝えた。