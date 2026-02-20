海南省海口市にある商業施設前に飾られた馬のオブジェ。（１月１０日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

【新華社海口2月20日】中国の春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、今年の干支（えと）の午（うま）が多様で身近な形で人々の生活に溶け込んでいる。

都市の商業施設では、「馬」のイメージが独特の躍動感を与えている。装飾や陳列、春節のビジュアルデザインに馬が駆ける姿や首を上げた形が次々と現れ、伝統の干支要素が自然に現代の消費空間に溶け込み、活気ある雰囲気を作り出している。

海南省海口市にある商業施設前の新年の飾り付けに登場した馬のイメージ。（１月１２日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

ショッピングモールの貴金属店では、馬モチーフの装飾品が人気を集めている。デザイナーは伝統の干支のイメージと現代的な美学を融合させ、金の装飾品を身に着けられる縁起物にしている。

デジタル空間でも、馬はより柔軟な形で登場する。スマートフォンの動く壁紙や、交流サイト（SNS）での新年のあいさつ画像・ショート動画では、馬が「新しい1年を駆け抜ける」象徴としてよく使われている。デジタル技術で干支の姿がよりインタラクティブになり、干支に込められた伝統的な意味合いを若者たちに広める新たな方法になっている。

海南省海口市にあるスーパーの陳列棚に並んだ馬のぬいぐるみ。（１月２４日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

春節で絶えず使われ、再解釈される干支の馬は、春節の日常を駆け抜け、伝統の年中行事と現代生活が交わる新たな文化的景観を描き出している。（記者/陳子薇）