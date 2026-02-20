〈「相続税がかからない」ニッポンの不動産を買い漁る“中国人”たち…取材歴20年の不動産ジャーナリストが「今の東京は30年前の香港と同じ」と思うワケ〉から続く

都心部の物件が急激に値上がりしている。20年以上にわたり不動産業界を取材してきた吉松こころ氏は「今ほど家が買えなくなったことを痛切に感じることはない」と語る。そんな中、10億円を超えるような高額物件を購入しているのは、主に香港や中国の富裕層だ。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

ここでは吉松氏の『強欲不動産 令和バブルの熱源に迫る』（文春新書）より一部を抜粋してお届けする。日本の不動産を扱う香港の"やり手社長"が「今一番アツいのは大阪」と語る意外な理由とは……。



大阪・道頓堀

「日本人は経営が下手」

「廃業寸前のホテルや旅館があればすぐにでも買いたいです。民泊用の一軒家や区分所有マンションも買いたい。日本人は経営が下手ですよね。なんであんなに旅行者が来ているのに潰れるホテルがあるのか、まったく分かりません」

2025年、5月中旬の香港だった。香港人を相手に日本の不動産を売る日本企業の営業現場に同席する機会を得た。商談の相手は、日本でいう三井不動産のような大企業から、小規模な不動産会社、個人のブローカー、「ピカソやダリの絵、タイタニックから引き揚げたワインボトルなど数え切れないコレクションがあるわ」と話す富豪の夫人など多種多様で、計9社12名に上った。

冒頭のホテルを所望した男は、正社員2人の個人経営に近い不動産会社の社長、ゲリー氏だ。いかにもやり手という雰囲気で、真っ白いTシャツに清潔感のある青いジャケットを羽織り、その胸ポケットには白いハンカチが折り目正しく挿されていた。

「山手線内であれば、ボロ物件でも欲しいです。リフォームすればいいから。万博の影響で人が集まる大阪や外国人に人気の京都や浅草なら買いたい人はたくさんいます。そういう物件の情報があれば、すぐにでもください。容積率オーバーでもいいです」

容積率オーバーという言葉を聞いて目が点になった。

──そんな専門用語まで知っているわけ？

都市計画法で定められた容積率、つまり敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合が法令の上限を超えた建物のことで、既存不適格建築物もしくは違法建築物を意味する。違法に建て増しされたケースが多く、日本の不動産会社なら「まともな人は手を出さない」と話す代物である。銀行も貸さないため現金で買うしかない。ただ買い手がいない分、格安だ。ゲリー氏にとっては、「だからこそ投資の妙味がある」ということなのだろう。

民泊で稼ぐためのマンション・一戸建てまとめ買い

「民泊事業のメリットは、利回りが良いことと、事業にしてビザの申請ができることです」

こう話すのは、香港の大手不動産会社、「中原地産」で海外不動産を担当する人物だ。社員は6000人、店舗は香港全域に400店あるという。

「今、一番熱いのは大阪の民泊案件です。万博もあったし、大陸の中国人の旅行先として大人気なんです。予算はマンション1戸なら5000万円から7000万円、戸建てなら7000万円から1億円くらい。香港人は1棟で買うより、区分所有で1戸を複数持つ方を好みます。その方がリスクが分散されますから」

最近も彼は、上海の投資家が大阪市内のマンションを十数戸まとめ買いするという案件に関わったと話した。

彼らが民泊をやるメリットの一つとして挙げたのが「利回りの良さ」だ。

今回、香港で会ったほぼ全員が、「日本で民泊用不動産を買う時、利回りの目安は10％」と言った。

例えば7000万円で買った戸建てで、10％の利回りを出すには、年間で約700万円の売り上げが必要となる。月にすればざっと58万円だ。1泊3万円で貸し出せば、20日稼働で60万円となり、無理のない数字といえる。

しかし、民泊を経営するには許認可や申請が必要だ。「民泊新法」「旅館業法」「国家戦略特区法による特例民泊」のいずれかに適合しなければならない。それぞれに、営業日数や消防設備の完備、フロントの設置など要件が細かく定められているが、その辺りの対応はどうしているのかと尋ねると、「日本人に外注しています」と即答で返された。

許可が一番取りやすいと言われているのが「民泊新法」だ。その代わり、1年間に営業できる日数は180日までの制限がある。

ちなみに、彼が「一番熱い」と語った大阪市は、2016年から本格運用された「国家戦略特区」に指定されている。民泊経営に関わる規制が緩和されている特区では、前述の営業日数180日の上限はなく、通年営業が可能だ。つまり1年中稼げる。彼らはそんな事情も知り尽くしていた。

“大化け”していた大阪

大阪の現状が気になった私は、帰国後、道頓堀や大阪城、左右に大型のブランド店が立ち並ぶ御堂筋を歩いてみた。大袈裟ではなく、行き交う人の95％が外国人だった。大阪城に至っては、遠足の小学生と私以外、ほぼ全員が外国人観光客だった。

グリコの看板前は写真を撮ったり、ライブ配信をするインバウンド客で大賑わい。くいだおれ人形の周りは、さまざまな国籍の人々で溢れかえり、たこ焼きや和牛の串刺し、イカの丸焼き、焼きタラバガニに食らいついていた。平日の午後にもかかわらず、まっすぐ歩けないくらいの混雑に、一緒にいた海外経験の長い不動産投資家の友人は、「正月のタイムズスクエアよりすごい」と言った。

その後、黒門市場、通天閣やジャンジャン横丁のある新世界も歩いたが、道頓堀の戎橋で見た状況と変わりなかった。夜の大阪ミナミも同様だ。大阪観光局によると、2025年4月に大阪を訪問した外国人観光客は単月で154万7000人に達し、過去最高となった。

大阪でこの光景を実際に目にして初めて分かった。なぜ香港で会った人々が「ホテルや民泊用不動産があれば、すぐにでも買いたい」と口を揃えて言っていたのか。 大阪にあふれかえる観光客の一定数は、宿泊先として民泊を選択しているはずだ。そういう人々を対象に中国人は、「RED」という中国版「X」で、民泊を紹介している。また、途家、携程、飛猪といった検索アプリやサイトでも、中国人オーナーが中国語で投稿し、日本の民泊を案内していた。

観光庁の「宿泊旅行統計調査」（2025年4月公表）によると、宿泊施設の稼働率は大阪府が76.4％で全国1位である。つまり宿泊施設はどこもフル稼働。そんな“千載一遇のビジネスチャンス”を香港人たちがモノにしているのだ。

2025年4月、ヒルトンホテルの最上級クラスである「ウォルドーフ・アストリア」が東京より先に大阪・梅田で開業した。3月にオープンしたリスボン発のフードコート「タイムアウトマーケット」も、アジア初進出の場として大阪を選んだ。双方とも、大阪駅北側の梅田北ヤード跡地に誕生した「グラングリーン大阪」の中にある。なんてことだ。東京のマンション高騰にびっくり仰天している間に、大阪も大化けしていたのだ。

