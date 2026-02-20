今年度のクマによる人身被害は過去最多に。クマ被害の背景と野生動物への向き合い方に迫る。

札幌の大学に通う岸谷万智（マチ）が狩猟に惹かれ、ハンターとしての一歩を踏み出す――「週刊文春」で連載された『夜明けのハントレス』（2月20日、文藝春秋刊）は、それまで狩猟に縁のなかった主人公の視点から、時に身を危険に晒しながら野生動物に向き合う境地から昨今のクマ被害まで、狩猟の世界を新鮮に描き出す長編小説だ。

作者の河粼秋子さんと、北海道東部で牛を次々と襲ったヒグマ「OSO18」の捕獲作戦を指揮し、『OSO18を追え』の著者でもある藤本靖さんが、クマ被害が広がった背景やクマの恐ろしさ、野生動物との共存のあり方について語った。（全2回の1回目／#2に続く）

河粼 『夜明けのハントレス』は2024年9月から約1年間連載しました。マチがハンターとして成長していくなかで、山で人がクマに襲われる事件が起き、マチもそのクマの駆除に参加する――この構成は連載開始の時点で決めていたのですが、連載中も人がクマに襲われる事件がたくさん起こり、まさか現実でここまで被害が広がるとは想定していなかったので驚きました。



『夜明けのハントレス』（2月20日刊行、文藝春秋）

藤本 2025年にクマの被害にあって亡くなった方は13人、過去最多となってしまいました。クマ被害が増えた理由の一つは、単純に、クマの数が増えたことです。私は「昔に戻った」という言い方をするのですが。いま北海道のヒグマは、昭和40年代前半と同じくらいの生息数になっていると思います。

クマを獲ってもお金にならなくなった

河粼 やはり、クマの保護政策がとられたことが大きいのでしょうか。

藤本 そうですね。北海道では長らく春グマ駆除が行われていました。冬眠明けの一番獲りやすい時期にクマを獲っていたんです。それが保護政策へと転換し、1989年を以て春グマ駆除が廃止されて以降、クマが増えました。

もう一つは、クマを獲ってもお金にならなくなったことです。春グマ駆除をやっていた時代は、毛皮や肉、「熊の胆（い）」と呼ばれる胆嚢などが高く売れて、クマを1頭獲ると当時の値段で100万円以上がついていました。それが、92年にワシントン条約の項目にクマが追加されて毛皮や熊の胆が輸出できなくなり、クマを獲ってもその対価が極端に下がってしまったので、山林までクマを捕獲しにいくハンターが少なくなってしまったんです。

河粼 いま、猟友会に参加する若い人が増えていると聞きます。

藤本 そうですね。ただ、後進を指導できる人がいないのが現状です。本来ベテランハンターであるはずの人も、今はクマを獲ったことがない人が多いんです。『夜明けのハントレス』にも、猟友会会長の新田や、伝説のハンター・アヤばあといったベテランハンターが登場し、一緒に山に入りながらマチに指導しますが、実際、狩猟というのは見て覚え、聞いて覚えの世界ですから。

河粼 小説の取材でいろんなハンターの方にお話を伺ったのですが、狩猟を始めたきっかけは人それぞれだと感じました。害獣駆除のために狩猟免許を取ったという大学生の方もいらっしゃれば、趣味として始めて、その上で害獣駆除に協力されている方もいる。もちろん猟銃所持に伴う責任はあると思いますが、その上で、何を動機として猟をするのかについては、正解というものはなく、個人の意見を持つ自由が許されている印象を受けました。

藤本 小説でも、考え方が異なるハンターたちが出てきていましたね。ハンター同士のやりとりや猟友会の様子が実にリアルでした。

河粼 お話を聞かせてくださったハンターさんたちのお陰です。うちの実家は北海道の東部で酪農をやっているので、周りではシカを駆除するために狩猟免許を取る人もいたのですが、私は狩猟免許は持っていないんです。藤本さんも、狩猟免許は持っていらっしゃらないんですよね。『OSO18を追え』を拝読して、銃を持たないからこその狩猟へのかかわり方があるのだなと感じました。

「シカやクマが私の前に現れることが多いんですよ」

藤本 山の中に入ると、シカやクマが私の前に現れることが多いんですよ。猟銃を持ってないんで来られてもどうしようもないんですけど（笑）。周りのハンターたちは、私には殺気がないんだって言うんです。やっぱり銃を持っていると微かに殺気が出てしまって、動物はそれを感じ取るんだ、と。

河粼 見えてくるものも違ってきそうですね。

藤本 ハンターはスコープの中の獲物を見ますが、私はスコープを覗いているハンターを後ろから見ているので、視野が違うんです。たとえば、獲物の手前でバッと土煙が上がったとか、後ろの木の枝がバサッと揺れたとかで、外れた弾がどこにいったかも分かる。そういう意味では、ハンターの相棒役ですね。

河粼 実家の牧場や畑もシカの被害には困っていたので、シカ撃ちのハンターさんに入ってもらい、その様子を離れた安全な場所から見学したことはあったんです。山菜採りなどで山に入ることもよくあります。でも今回、ハンターの方に同行させていただき、初めてシカを追って山に入ってみたら、神経の使い方が全然違うと感じました。山菜採りに行くときも当然クマには気をつけますが、獲物を獲るために山に入るとなると、自分の安全にも気をつけつつ、獲物の気配を感じなければならないので、五感の使い方が全く違うんです。その感覚は、マチが狩りをする時の描写に落とし込みました。

藤本 私も以前は、ハンター仲間から「そろそろ銃を持ったらどうだ」なんて言われてたんです。でも最近は、「猟銃を持たないでここまで猟に詳しいやつはいねえんだから、貴重な存在だ。だからもうお前は銃はいらねえよ」って言われます（笑）。

野生動物は男か女かなんて関係ない

河粼 猟銃で狩猟を行うには、都道府県知事が発行する狩猟免許と、警察が許可する銃砲所持許可とが必要で、始められるようになるまでの道のりが長いんですね。銃を保管するためにガンロッカーの設置も必要で、その検査もあります。責任の面でも金銭的な意味でも、狩猟を始める際のハードルは高いと感じました。

藤本 私が猟銃を持たない最大の理由もそこにあるんです。猟銃を持つためには、手続きや検査、その他にも定期的に講習に出る必要があったり、とにかく時間もお金もかかる。ですから、クマが増えたからといって急にハンターを増やせといっても、そう簡単な話ではないんです。

『夜明けのハントレス』では女性がハンターになる大変さも描かれていましたね。実際に、女性の場合は狩猟を始めても、結婚すると家事や家のことで制約を受けることが多くなり、そこでいったん区切りがついてしまう人も多いようです。子供が大きくなって手が離れるとまた状況も変わってくるのかもしれませんが。

河粼 男性でも、定年後に狩猟免許を取る方もいらっしゃいますし、仕事や生活が落ち着いた後に狩猟免許を取るという選択肢があってもいいですね。小説では、狩猟を始めたマチに対して恋人が距離を置いたり、友人が反発したりする様子も描きましたが、「なぜそんな危険でお金もかかる趣味を、しかも女性が」という視線はまだあると感じます。

藤本 とはいえ、マチもそうですが、女性が狩猟に向いていないということはないと思います。大学の実習で学生が来るので、シカを獲って解体させるのですが、女性のほうが得意な人が多いですね。

河粼 案外、解体は男性のほうが抵抗を感じる人が多いという話は取材の時も聞きました。狩猟は動物の命を奪う行為なので、初めて自分の手で銃を撃って、解体してみて、その時に自分の中で「あ、これは無理だ」と気づく方もいらっしゃると思いますが、それでいいのだと思います。もしダメだと感じたら、無理せずに止めればいいだけのことです。

藤本 小説にもマチが初めて獲物の解体を見学するシーンが出てきましたが、たとえば腹を裂く時に、それを気持ち悪いと思う人もいるし、そうでない人もいる。感性の差ですよね。それをマチ自身はどう感じるか――というあの描写も、すごくよかったです。

河粼 男女で多少体力の差はあると思いますが、今は獲物を運ぶのにウィンチなどの道具もあるので、女性だから無理だということはないと思い、そこは作中でも反映させたかったです。何より動物にとっては、命を駆け引きする相手が男か女かなんて、関係ないですから。そこが、マチが狩猟に惹かれる理由でもあります。

藤本 その通りですね。

河粼 藤本さんがクマの調査にかかわるようになったきっかけは、釣りだったそうですね。

藤本 ええ。趣味が釣りなのですが、サケが遡上する地元の川はヒグマの生息地でもあるんです。年々、クマと釣り人が遭遇することが増えてきて、それに危機感を覚えて2006年にNPO法人「南知床・ヒグマ情報センター」を設立しました。クマの生態を調査・研究して、有害なクマの捕獲も行います。

OSO18の被害は当初、標茶（しべちゃ）町や厚岸（あっけし）町に集中していたのですが、その3年後には被害が広がって、自治体レベルでの対応が難しいと判断され、私たちも捕獲作戦に参加することになったんです。

河粼 本来クマは雑食でコクワやセリなどを食べますが、OSOは肉食化していたそうですね。こういうクマが出てくることは予想されていたのですか。

藤本 肉はクマにとって最大のごちそうなのでもともと好んで食べはするのですが、エゾシカを狙うクマが増えているという実感はありました。山の中で、クマがシカを埋めたり、食い散らかしたりした跡をよく見るようになったんです。ただ、それが牛に変わるというのは当初は想定していませんでした。

河粼 昔の北海道の記録や、地域に伝わるお話などを読んでいると、各地でクマに家畜を襲われたという話が出てきますが、最近はそういうことも減っていましたよね。

藤本 昭和30年代、40年代の頃は、牛がクマに襲われるのは北海道では日常茶飯事だったんです。当時は、死んだ牛を農家の家の裏に埋めたりしていたので、その臭いをクマが嗅ぎつけてやって来て、居合わせた牛や人を襲ってしまうことはよくありました。今は死んだ牛の処理などをきちんとするので、そういうことは減っていたんです。

（河粼 秋子,藤本 靖／週刊文春 2026年2月19日号）