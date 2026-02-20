■20日(金)の全国の天気

九州と北陸は晴れるでしょう。関東から中国・四国にかけては雲が広がりやすく、太平洋側を中心に雨の降る所もありそうです。関東も夕方以降は、南部でにわか雨があるでしょう。北日本は晴れる所が多いですが、東北北部は雲が多く、夕方から雨や雪の降る所がある見込みです。

■予想最高気温

前日より高い所が多いでしょう。九州や四国は15℃を超えて、寒さが少し和らぎそうです。福岡は16℃でしょう。東北と北陸は前日より5℃前後高く、仙台は9℃、青森は7℃、金沢は11℃で、3月中旬並みの予想です。関東から近畿は寒さが続きそうです。東京は10℃、名古屋と大阪は11℃でしょう。冷たい北風は収まりますが、日差しが少なく、寒く感じられそうです。

■週間予報

・西日本

21日(土)は広く晴れて、寒さが緩みそうです。福岡は19℃まで上がる予想です。22日(日)はさらに気温が上がって、大阪や福岡などで20℃以上となりそうです。ただ、22日(日)は九州や四国などで雨の降る所もあるでしょう。3連休最終日の23日(月・祝)は日差しが戻る予想です。なお、22日(日)午後から23日(月)にかけては黄砂が飛来する予想です。花粉症の症状をより悪化させる可能性がありますので、花粉症の方は空気清浄機を使うなど対策をしておくと安心です。その後、24日(火)〜25日(水)にかけてと、27日(金)は広くまとまった雨となるでしょう。

・東日本、北日本土日は晴れる所が多く、各地で春本番の陽気となるでしょう。積雪が多く残っている所では、雪解けが急速に進むため、融雪による低い土地の浸水などにご注意ください。22日(日)は青森で16℃、東京で17℃、新潟で18℃まで上がる予想です。23日(月・祝)も関東は晴れ間があり、東京は20℃まで上がるでしょう。北日本や東海、北陸は23日(月・祝)は雨や雪の範囲が広がりそうです。北日本では風も強まり荒れた天気となるでしょう。その後、25日(水)は関東も含めて広く天気が崩れる見込みです。