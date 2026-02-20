〈「クマを1頭獲ると100万円以上」は昔の話…ハンターが激減し、過去最多の人身被害が起きた“日本のシビアな事情”〉から続く

今年度のクマによる人身被害は過去最多に。クマ被害の背景と野生動物への向き合い方に迫る。

札幌の大学に通う岸谷万智（マチ）が狩猟に惹かれ、ハンターとしての一歩を踏み出す――「週刊文春」で連載された『夜明けのハントレス』（2月20日小社刊）は、それまで狩猟に縁のなかった主人公の視点から、時に身を危険に晒しながら野生動物に向き合う境地から昨今のクマ被害まで、狩猟の世界を新鮮に描き出す長編小説だ。

作者の河粼秋子さんと、北海道東部で牛を次々と襲ったヒグマ「OSO18」の捕獲作戦を指揮し、『OSO18を追え』の著者でもある藤本靖さんが、クマ被害が広がった背景やクマの恐ろしさ、野生動物との共存のあり方について語った。（全2回の2回目／はじめから読む）



OSO18はシカをたくさん食べていた

河粼 そういえば、子供の頃、知り合いの農家で飼っている馬がクマに尻をかじられたことがありました。

藤本 ここ数年で肉食化したクマが増えた最大の理由は、エゾシカが増えて、ハンターがシカの駆除に傾注してしまっていることです。改良を重ねた栄養たっぷりの牧草を食べるようになったエゾシカが、本来はエサのないはずの冬を越せるようになった。そのエゾシカが農作物を食害し、被害額が年々増えている。そこでハンターがエゾシカを駆除するわけですが、証明写真だけを撮って撃ったシカを捨ててしまうんです。

河粼 エゾシカを駆除すると補助金が出ますしね。

藤本 本当は、捕獲後は持ち帰るかその場に埋設するなどして適切に処理しなければならないのに、それが大変なので不法投棄してしまう。OSOは、そうやって捨てられたエゾシカの肉を食べて、肉食化していったのでしょう。

河粼 酪農の話をすると、一時期、牛舎の中で牛を繋がず自由に歩き回れるようにしたフリーストール形式が増えていたんです。それが円安で輸入飼料が高くなり、放牧酪農の方がコストが安くなって、昔ながらの放牧が増えました。それで牛が襲われやすくなったというのもあるかもしれません。あと、デントコーンの普及も。クマをとりまく環境と、酪農側の事情とがよくない形で組み合わさってしまったのかなと思います。

藤本 クマはもともと、牛を餌だとあまり認識していないんです。少し極端な話をすると、シカを追っていたクマが牛のたくさんいるところに飛び出てきても、クマは牛に見向きもせずにシカを襲うことが多いんです。それがOSOのようにスイッチが入って牛を餌だと覚えてしまうと、手が付けられなくなってしまう。

河粼 牛のほうが野生のシカよりも脂がのっていて、栄養価も高いですし、味を覚えてしまうと牛を襲うようになるでしょうね。

藤本 OSOはもともとシカをたくさん食べていたクマだと考えられるので、肉に対する執着心が強かったのではないかと思います。

河粼 不法投棄の他にも、鉄道や車の事故で死んだシカが放置されると、それを目当てにクマが出てきてしまいますね。最近は山から下りて市街地周辺に出没する「アーバンベア」の報道もよく目にするようになりました。昨年も、札幌市の公園で人がヒグマに襲われた事件がありました。

藤本 確かに札幌でもヒグマが出没して被害が出ています。でも、たとえば秋田市のスーパーにクマが55時間も居座ったという事件は、ヒグマでは起きないですよね。市街地では特に秋田県や岩手県の被害が多いですが、本州にいるのはツキノワグマです。ツキノワグマは人に対する恐怖心がヒグマほど強くなく、むしろ好奇心が強い。ヒグマは非常に神経質なので、人がたくさんいるところにはあまり出てこないんです。

札幌は地形的な問題があって、民家のすぐ裏が山になっているんです。これは羅臼と同じような地形で、昔から「札幌は羅臼と同じだ」とよく言っていたのですが、昨年はまさにその通りになってしまいました。

河粼 そういえば5年ほど前、羅臼で犬が襲われたことがありましたよね。あの時、犬を外で飼うからそんなことになるんだという意見をSNSで見かけました。でも、田舎の感覚でいうと、そういうことではないと思うんです。番犬として、野生動物への警戒も含めて役割を与えて飼っているわけですから。

藤本 番犬ですから、外で繋いで飼うのは当たり前ですよね。人と共存し、人の役に立ってくれる犬として飼っているのであって、それはたとえば猟犬も同じです。

河粼 家の中で飼うのもいいし、外にいてもらって人間の暮らしを守ってもらうのも一つの在り方だと思います。犬の飼い方しかり、クマとの付き合い方しかり、現場でないとわからないことはあると思います。

クマをどういう基準で捕獲するかも、現場や状況によって違ってくるところがあると思うのですが、そのあたり、感じていらっしゃることはありますか？

藤本 人が優先というのが基本です。クマを山に追い返してもまた戻ってきてしまうわけですよね。どこの事例を見てもほぼそうです。そうなってしまったクマは、やはり捕獲せざるを得ないと思っています。

河粼 人命第一というのが大前提で、そこは揺らがないですよね。小説の中でも、そこは大事にしたかったところです。

正しく知ったうえでどう棲み分けるか

藤本 しかも、街に出てきてしまうと猟銃を使用するのにいろんな制約が出てきて捕獲が難しくなってしまうので、その前の段階で処理しなければダメだというのが僕らの鉄則です。人間の生活に支障が出るかどうか。そこが判断基準の一つで、それはクマが可哀想とか、そういうこと以前の問題です。

河粼 昨年、『クマ外傷』（中永士師明編著・新興医学出版社）という本を購入したのですが、クマに襲われて受けた傷の症例が写真で掲載されていて、クマの恐ろしさがとてもよくわかりました。

「命に別状はない」クマ外傷の壮絶さ

藤本 昨年も、クマによる被害を受けた方はかなりの数にのぼっています。クマに襲われて受けた傷って、本当に大変なんです。よく報道で「命に別状はない」という言い方をしますよね。でも、命に別状がない場合でもひどい怪我を負って、日常生活に支障をきたす場合は多いんです。

河粼 怪我の治療も大変ですが、精神的な被害もあるようですね。

藤本 クマは立ち上がって相手を威嚇し、その姿勢で平手で襲ってくるので、顔が狙われるんです。爪が私の指くらいの大きさがありますから、それで襲われたらひとたまりもありません。河粼さんの『ともぐい』でも、クマに襲われた男が、顔の骨が砕かれ、目がえぐられているという描写がありますが、まさにそうなんです。クマによる外傷というのは壮絶です。でもこれも、報道だと「命に別状はない」ということになってしまう。

河粼 再建治療の技術が高いことに驚きましたが、やはりメンタルと外傷はそう簡単には治りませんものね。

藤本 いま必要なことは、まずクマを知ることだと思います。何を食べていて、どの時期にどこにいるのか。私もクマについて各地で講演する機会が多いのですが、クマのことをきちんと知っている人は1％くらいだと思います。

河粼 地域差もありますし、個体差もある。その振り幅も含めて理解するのは簡単なことではありませんが、とても大事なことですね。

藤本 そして、きちんと知ったうえで、“正しく怖がる”ことが必要だと思います。そのためには、クマに関するノンフィクションや、河粼さんが書かれているような小説も有効ですよね。全てのクマが怖いわけではないんです。クマは愛玩動物ではなく野生動物ですから、正しく知ったうえで、どう棲み分け、共存するか。これを考えることが大切だと思います。

