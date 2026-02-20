2月19日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】食事を楽しむ自然体SHOTも公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「明日は、ミュージックフェア 3100回記念の公開収録 in 国際フォーラム！」「準備たっぷりリハーサルが行われ明日は本番！！」と、自身が出演する20日開催の『SHIONOGI MUSIC FAIR 3100回記念コンサート』についてコメント。

続けて、「楽しんでいきたいと思います！！ いらっしゃる皆さん楽しんでくださいね！」などと綴り、オーバーサイズのTシャツにジャケットを羽織り、ロングブーツを合わせたカジュアルなコーデで美太ももをチラリと覗かせている写真や、食事を楽しむ様子などを複数枚公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「美人」「ほんま可愛すぎるって」「目はハートになりました」「ギャル」「食べてる來未ちゃん可愛い」「放送たのしみにしてます」などの声が寄せられていた。

昨年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。現在はバンド演奏と共に至極のプレミアムライブを届ける『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を開催中で、次回公演は2月22日にホテル日航金沢にて開催予定となっている。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより