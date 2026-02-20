全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋の寿司店『三宿の寿司 えん 本店』です。

昼も手抜きなし、細部までこだわる上質な握り

創業は8年前。今や「別邸」や「はなれ」と店舗を増やしたが、本店の変わらぬ魅力といえばコース一辺倒でなくアラカルトも豊富に揃えることだろう。

刺身に焼物とその日の仕入れで並ぶつまみは実に多彩。握りも白身だけで7、8種は用意するというが、どんなに品数が多くても昔ながらの仕事を手間暇かけて行うようスタッフ皆で徹底しているとか。

特上にぎり（昼・10貫と巻物、小鉢、お椀、デザート付き）7000円

『三宿の寿司 えん 本店』特上にぎり（昼・10貫と巻物、小鉢、お椀、デザート付き） 7000円 ※内容は仕入れで変わる。写真は本まぐろ中とろ・平目・赤身・ぼたん海老・あじ・平貝・ばふんうに・いくら・白いか・穴子・玉子・ねぎとろ巻 見た目も上品な握り。魚は選りすぐりの天然物、海苔は有明産、本山葵は伊豆産と品質にこだわる。赤酢のシャリは子供も食べやすいよう程よい塩味と酸味にしている

人気は天然の生本マグロ。やさしく上品な旨みの中トロや、しっとり高貴な舌触りの赤身など期待を裏切らないおいしさはランチのお決まりでも手抜きなしだ。特上ならウニやイクラも入る顔ぶれに小躍りしてしまう。しかも自家製ダシ醤油などネタを引き立てる配慮は細部まで。

心地よい緊張感がありながら、小さなお子様連れも歓迎という懐の深さもうれしい。

『三宿の寿司 えん 本店』店長 藤原正和さん

店長：藤原正和さん「素材の良さを生かすよう心掛けています」

池尻大橋『三宿の寿司 えん 本店』

［店名］『三宿の寿司 えん 本店』

［住所］東京都世田谷区池尻3-30-6中尾ビル1階

［電話］03-6450-7118

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時（22時半LO）

［休日］水

［交通］東急田園都市線池尻大橋駅西口から徒歩8分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

