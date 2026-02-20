LINEの公式Xは2月19日に投稿を更新。アプリに不具合が出ているようで、ユーザーからはさまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：LINE公式Xより）

LINEの公式X（旧Twitter）は2月19日に投稿を更新。一部ユーザーに不具合が発生していることを報告しました。

【投稿】LINEアプリの不具合を報告

「ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」

同アカウントは「お詫び」と題し、「現在、一部のユーザー様において『LINEを開くと黒い画面になる』といった不具合が発生しており、原因を調査中です」と報告。「復旧次第ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願いします」と、謝罪をしています。

また「続報」とし、「【Androidをご利用で「LINEを開くと黒い画面になる」不具合が発生している方へ】　端末の［設定 > アプリ > LINE > 強制停止］をお試しください。※端末により手順や用語が異なる場合があります」と、Android向けの対処法を共有しました。

コメントでは、「開いたらNetflixの画面になるやつ？」「何も不具合起きてないです」「変なNetflixの広告が起動時に出るように小細工したからシステム的にバチが当たったのでは？」「遅いわ！」「最近大丈夫か？」「連絡取れない」「ところでAIのボタンまだ消えないの？」など、さまざまな声が寄せられています。

「問題の根本的な解決に向けて調査中です」

本記事執筆時点ではLINE公式Xからは新たな声明は出されていません。「引き続き、問題の根本的な解決に向けて調査中」なのでしょう。不具合の早期解消が待たれます。(文:橋酒 瑛麗瑠)