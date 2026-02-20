「坂本選手がいたおかげでこんなにメダルが取れた」“涙の銀”に応援の声、続々…わずかの差で金メダルに届かず「太陽みたいな明るさにどれだけ救われたか」【冬季五輪】

坂本は最後の五輪で演技終了後、涙がこぼれた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーが現地2月19日に行われ、今季限りの引退を表明している坂本花織がフリー147.67点、SPとあわえて合計224.90点をマークし、銀メダルを獲得した。

演技後は涙がこぼれた。序盤は完璧なダブルアクセルを決め、快調な滑り出し。ただ後半の連続3回転、3回転フリップが単独になってしまうミスも響き、米国のアリサ・リウにわずか1.89点差で銀メダルとなった。

最後の五輪の演技を終えると、インタビューでは「あのー、うーん…」と涙声になりながら、「なんか、力が最後まで100パーセント出し切れなかったのが凄く悔しい。これだけ悔しい思いをしても銀メダルが取れたことがすごく、今までの頑張りが実ったのかなと思います」としながら、「ここで完璧に決めたかったという気持ちが強かったので、できなかった分が優勝を逃してしまった点数分なので、それが苦しくて涙が出ました」と率直な心情を明かした。

一方でミラノ・コルティナ五輪のフィギュア勢の躍進は素晴らしかった。最初に行われた団体では銀メダルを獲得すると、続く男子では銀メダルに鍵山優真、銅メダルに佐藤駿が輝いた。