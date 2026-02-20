お土産が充実していると思う「福岡県の道の駅」ランキング！ 2位「くるめ」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女217人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「福岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「久留米ラーメンを買いました。種類が多く迷いました」（50代女性／愛知県）、「出荷量が県内トップクラスならではの新鮮な旬の野菜や果物、農産物はお土産にも喜ばれると思います」（50代男性／大阪府）、「久留米市の地場の野菜や美味しいお土産が充実していると思います」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「果物の産地です。生の果物や、ジャムなどの加工品がおいしいです」（60代男性／新潟県）、「九州の道の駅ランキングでお土産部門1位を何度も獲得していて品揃えが豊富」（30代女性／愛知県）、「フルーツ王国として知られるうきは市の特産品が集まる道の駅です」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女217人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「福岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：くるめ（久留米市）／27票久留米ラーメンをはじめ、福岡を代表するグルメや農産物のお土産がそろう道の駅。地域色豊かな商品が並び、観光客だけでなく地元の人々からも支持を集めています。
回答者からは「久留米ラーメンを買いました。種類が多く迷いました」（50代女性／愛知県）、「出荷量が県内トップクラスならではの新鮮な旬の野菜や果物、農産物はお土産にも喜ばれると思います」（50代男性／大阪府）、「久留米市の地場の野菜や美味しいお土産が充実していると思います」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：うきは（うきは市）／35票フルーツの里として知られるうきは市ならではの新鮮な果物や加工品が人気。特に柿やぶどうを使った商品は観光客に喜ばれ、地元の魅力を感じられるお土産が充実しています。
回答者からは「果物の産地です。生の果物や、ジャムなどの加工品がおいしいです」（60代男性／新潟県）、「九州の道の駅ランキングでお土産部門1位を何度も獲得していて品揃えが豊富」（30代女性／愛知県）、「フルーツ王国として知られるうきは市の特産品が集まる道の駅です」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)