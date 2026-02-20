「最高の演技ができた」千葉百音が自己ベストで4位　メダルと1.28点差…涙の理由は「本当に言葉にしがたい思い」【冬季五輪】

初出場の五輪で4位入賞を果たした千葉百音(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）4位発進の千葉百音が143.88点をマーク。計217.88点の自己ベストで、4位入賞を果たした。

千葉は冒頭、3回転＋3回転の難度が高い連続ジャンプを成功。さらに3回転ジャンプ2本とダブルアクセルを決め、美しいフライングコンビネーションスピンではレベル4を獲得した。

中盤の3回転ルッツからのコンビネーションジャンプも成功させ、最後はレイバックスピンで華麗に締めくくった。手応えからか、両手でガッツポーズも作ってみせた。

最終順位確定後は涙を流した。中継局を通じてのインタビューでは「ショートもフリーもこのオリンピックで演技できること、滑れることに感謝して、何より今日は自分らしい滑りができたので、すごく嬉しかったです」と充実感を漂わせた。

涙の理由を問われると「本当に言葉にしがたい思いなんですけど…」と一瞬、言葉に詰まりながら「結果はどうあれ、今は自分がちゃんとやり遂げたということをしっかり認めて、自分自身をいたわりたいという気持ちです」と前を向いた。