「奇跡の1枚」安西ひろこ、47歳の圧巻スタイルに反響「めっちゃ脚、綺麗」「美しすぎて言葉にならない」
モデルでタレントの安西ひろこさんは2月18日、自身のInstagramを更新。“奇跡の１枚”を披露しました。
【写真】安西ひろこの圧巻の美脚
また、「こういう画像って 撮ってくれた方の愛を感じる ありがとう」と、撮影者への感謝の気持ちもつづりました。
ファンからは、「美しい」「スタイル美しすぎて言葉にならないくらい素敵です」「可愛い過ぎる」「めっちゃ脚、綺麗」「お美しくて可愛すぎる」「めっちゃ美脚」「もともとスタイルがイイから どう撮っても美しい」「笑顔も最高！」「脚ながっ」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
「お美しくて可愛すぎる」安西さんは「何十枚も撮って ものすごく足が長く撮れた 奇跡の１枚!!」とつづり、自身の写真を1枚投稿しています。白いフリルのミニワンピースを着て、首元の黒いリボンとショートブーツがポイントとなる“大人かわいい”コーディネートです。超ミニ丈のスカートからは、47歳とは思えない美脚がすらりと伸びており、圧巻のスタイルが際立っています。
鮮やかなピンクのドレスショットも9日には「今年もお誕生日を迎える事ができました」と、鮮やかなピンクのロングドレスショットを公開していた安西さん。ファンからは、「いつも綺麗で美しいひろこさん」「素敵です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
