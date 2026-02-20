デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開するプロダクトブランド「ミドリ」は、オリジナルで抄紙した色和紙を使ったペーパーアイテムの「花色和紙」シリーズから、「花色和紙 ミニレターセット」（白／ピンク／黄／緑／青 計5色）、「花色和紙 ミニカードセット」（白／ピンク／黄／緑／青 計5色）、「花色和紙 はがき」を2月19日に発売した。

「花色和紙」シリーズは、オリジナルで抄紙した越前和紙「DW花色和紙」を使った、花色に想いをのせるペーパーアイテム。紙を抄く前の繊維の段階で色を付ける「先染め」を用い、オリジナルの色味の越前和紙を抄紙している。花びらの透明感を思わせる色味や、筆記する際に感じる優しい手触りが魅力となっている。好評発売中の「花色和紙で作ったレターセット」や「花色和紙で作った一筆箋」に加えて新たなラインアップが登場する。



「花色和紙 ミニレターセット」

「DW花色和紙」は、花びらの透明感を思わせる独特の透け感と、花が持つ柔らかな色合いが繊細に表現された、先染めの和紙。庭先で揺れる丹精込めて育てた草花、太陽の光を受けて気持ちよくそよぐ野の花など、さまざまな花の色からインスピレーションを受けている。花びらの透明感を思わせる色味や、筆記する際に感じる優しい手触りが魅力となっている。「DW花色和紙」は「ミドリオンラインストア」内の紙の特集ページでも詳しく紹介している。



「花色和紙 ミニカードセット」

カラーは、白（レースフラワー）、ピンク（デイジー）、黄（ミモザ）、緑（アナベル）、青（わすれな草）の全5色。イラストレーターのささき めぐみさんが描き起こした繊細な花の絵柄を、同社流山工場の職人が一枚一枚、丁寧に活版印刷で仕上げた。柔らかなタッチで細部まで描き込まれた花のデザインは、淡い色の和紙を優しく彩る。



「花色和紙 はがき」

（白）レースフラワーは、小さな花弁が集まり、雲のようにたなびく乳白色。（ピンク）デイジーは、陽の光に向かってゆったりと揺れる薄桃色。（黄）ミモザは、風に戯れて舞うような柔らかな黄色。（緑）アナベルは、優しくふんわりと揺らめく若葉色。（青）わすれな草は、爽やかに透き通る空色となっている。

ささき めぐみさんは、雑誌の挿絵やCDジャケットなどのイラストを描くイラストレーター。植物や食べ物を中心にモチーフにして作品を制作している。

［小売価格］

花色和紙 ミニレターセット：各440円

花色和紙 ミニカードセット：各440円

花色和紙 はがき：660円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

デザインフィル＝https://www.designphil.co.jp