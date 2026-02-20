スポーツ用品販売のアルペンは、部活生をターゲットとしたアディダス コパ アイコン 2（COPA ICON 2）シリーズのスポーツデポ・アルペン限定カラーを2月19日から全国のスポーツデポ・アルペン店舗および公式オンラインストアで販売する。

コパ アイコン 2とは、日本の現代プレーヤーのために開発された「ジャパンマイクロフィットラスト」をさらにアップデートし、日本の部活生の要望に応えるべく、足とスパイクの一体感をより高め、優れたパフォーマンスを発揮するシリーズ。



「COPA ICON II ELITE HG／AG JAPAN」

足の形状を忠実に再現したラストと、足全体の馴染みが良いプレミアムカウレザー（ELITEモデルに採用。PROモデルはマイクロファイバー採用）が、足に360°フィットする素足感覚と、より精度の高いボールタッチに貢献するシリーズとなっている。



「COPA ICON II PRO HG／AG JAPAN」

今回の限定カラーは、今年に開催されるサッカーの祭典をインスピレーションに、サッカープレーヤーのスピリッツを刺激するデザインに仕上げている。展開モデルは、「COPA ICON II ELITE」と「COPA ICON II PRO」の2モデルとなる。

［小売価格］

COPA ICON II ELITE HG／AG JAPAN：2万3100円

COPA ICON II PRO HG／AG JAPAN：1万5400円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp