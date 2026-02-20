ゴディバ ジャパンは、Gバターズ常設店2店舗目となる「Gバターズ ルクア イーレ店」を2月27日にオープンする。

昨年5月にゴディバから誕生したGバターズの常設店2店舗目となる「Gバターズ ルクア イーレ店」をオープン。ゴディバの強みである「チョコレート」と、洋焼き菓子には欠かすことのできない「バター」の絶妙なバランスの組み合わせを追求し、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる新しい焼き菓子を提案する。

世界中の中からゴディバが選んだのは、ベルギー産の後発酵バター。バランスの取れたクリーミーな味わいと芳醇なミルクの香りが、個性豊かなチョコレートとの絶妙なマリアージュを叶える。しっかりとしたバターのコクを感じながらもチョコレートの存在感が際立ち、そして溶け合う二つが織りなす優しい味わいこそが、G butters'なのだという。



左から：Gバターズ プチギフトセット(アンバー ／ショコラ)、Gバターズ プチギフトセット(ノワール ／ デュオ)

「Gバターズ ルクア イーレ店」では、ベルギー産発酵「バター」と「チョコレート」の味わいをふんだんに楽しめるショコラティエならではのバターサンドや、フランス・ブルターニュ地方の伝統的焼き菓子をアレンジしたガレット、しっとりと焼き上げた生地から、ふわっと香るベルギー産発酵「バター」とカカオの味わいが絶妙に調和したフィナンシェなどの定番商品をそろえている。「Gバターズ ルクア イーレ店」オープンを記念して、ガレットとフィナンシェをセットにした特別仕様の「Gバターズ プチギフトセット」が登場する。さらに、オープン記念として、オリジナルアクリルキーホルダー付きプチギフトセットを期間・数量限定で販売する。



「オリジナルアクリルキーホルダー」

また、“日常の贅沢”というコンセプトを拡大し、よりパーソナライズされた新しいショッピング体験ができる新スタイルの「ジョイフルミックス」を併設。色とりどりのチョコレートを、好きなだけ自由に組み合わせて選び購入できる、量り売りスタイルのプログラムを楽しめる。

［店舗概要］

店舗名：Gバターズ ルクア イーレ店

オープン日：2月27日（金）

所在地：大阪府大阪市北区梅田3−1−3 ルクア イーレ店 2F

営業時間：10:30〜20:30

定休日：ルクア イーレに準ずる

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp