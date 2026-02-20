橋本環奈、5年ぶりに『東京カレンダー』表紙に登場 ワインとともに自身の魅力を語る 庄司浩平は初登場
俳優の橋本環奈が、20日発売の『東京カレンダー』2026年4月号の表紙に登場。「ワインがある夜。」と題した特集で、お酒好きを公言する橋本のインタビューが掲載されている。
【別表紙】カッコイイ…真剣な眼差しでこちらを見つめる庄司浩平
5年ぶり2度目の表紙となる橋本は、東京・虎ノ門にある最旬レストランでピノ・ノワールと絶品料理を堪能。インタビューでは、「誰よりも自分が自分を愛せているのが強みです」と力強い印象をみせた。
また特別増刊表紙には、俳優の庄司浩平が登場する。今回が初登場となる庄司の撮影は、THE東京の夜景を一望できるスイートルームで行われ、ワイングラスを片手に艶やかで男らしい一面が特集されている。26歳の魅力がたっぷり詰まったページに注目だ。
