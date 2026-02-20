「QBBベビーチーズ」でおなじみの六甲バターは、3月1日から、「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」をそれぞれ発売する。

今回新たに発売となる2商品は、QBBの独自調査において朝食で摂取したい栄養素として上位に挙げられた「ビタミンC」や「食物繊維」をそれぞれ配合した、「おいしさと健康を両立したい」という開発担当の思いが込もった商品とのこと。

手軽に栄養補給することができ、おいしさだけではなく、食品から栄養を摂取したい人にもおすすめとなっている。

QBBは同製品を通して、健康で明るく楽しい食文化を提供し、社会に貢献していく考え。



「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」

「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」は、なめらかなクリームチーズ（7％以上配合［原料チーズ分中］）と、マイルドな風味のチェダーチーズを配合し、絶妙なバランスで仕上げた。レモンとオレンジのピール、パイン（ドライフルーツ）を配合した。爽やかな味わいとシャキシャキとした食感を楽しめる。チーズに不足している栄養素であるビタミンCを配合。ベビー1個（標準13.5g）で、手軽に1日の1／4以上のビタミンCを摂取できる（栄養素等表⽰基準値（2025）（18歳以上、基準熱量2200kcal）に占める割合）。



「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」

「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」は、なめらかなクリームチーズ（70％以上配合［原料チーズ分中］）と、マイルドな風味のチェダーチーズを配合し、絶妙なバランスで仕上げた。クランベリーとブルーベリー、ラズベリーを配合。果実のつぶつぶ感と甘酸っぱさを楽しめる。爽やかな味わいで朝食にもおすすめだとか。ベビー1個（標準13.5g）で、0.5gの食物繊維を摂取できる。

［小売価格］各278円（税別）

［発売日］3月1日（日）

六甲バター＝https://www.qbb.co.jp