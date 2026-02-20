【あすから】「三田製麺所」からの“挑戦状”が今年も 衝撃的ボリュームの「1.5キログラム超特盛りつけ麺」が再登場 油そば大盛も無料に
つけ麺専門店「三田製麺所」は、21日から28日までの期間限定で、圧倒的ボリューム企画『超特盛り1.5キログラムつけ麺＆油そば大盛無料キャンペーン』を同時開催する。
【写真】食欲そそる…『帰ってきた 背脂つけ麺』
同店は、時間をかけてじっくりと炊き込むことにより、豚骨と魚介の旨味を極限までに引き出した「濃厚豚骨魚介スープ」が特長。スープとの相性を最大限引き出すため小麦粉の配合にこだわり、香り・コシ共に妥協を許さない極太麺となっている。小・並・中・大の4サイズが同一料金で、お腹いっぱい楽しむことができる。
自慢の極太麺は、数種類の小麦粉をブレンド。その日の温度と湿度によって加水率を変更。提供時には、麺の状態によって、茹でる時間を調整している。茹で上がりを冷水で締めることにより、もちもちの弾力とのど越し、麺本来の旨味が引き立つ。
特製の濃厚つけ汁は、凝縮した豚骨と魚介の旨味と、厳選したたっぷりの食材をあわせている。
今回、昨年SNSでも話題となり、多くの挑戦者を生んだ衝撃的ボリューム“1.5キログラム超特盛りつけ麺”が再び登場。さらに同期間中、油そばを対象とした「大盛変更無料キャンペーン」も同時開催する。
期間中は、通常“超特盛”として提供している麺量1キログラムのつけ麺を、1.5キログラムへ増量した特別仕様で提供。さらに、人気の油そば2種を対象に、大盛変更（通常＋100円）を無料で利用できる。
