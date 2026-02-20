◇欧州カンファレンスリーグ・プレーオフ第1戦 クリスタルパレス1―1ズリニスキ（2026年2月19日 ボスニア・ヘルツェゴビナ・モスタル）

欧州カンファレンスリーグ（ECL）の決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第1戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）のMF鎌田大地は1―1で引き分けた敵地ズリニスキ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦で負傷からの復帰後、W杯イヤー初めてとなるフル出場を果たした。

8日のプレミアリーグ、ブライトン戦で右太腿裏の負傷から2カ月ぶりに戦列復帰し、復帰3試合目で90分間ピッチに立った。試合は前半43分に左サイドでボランチの鎌田も組み立てに絡んだところからFWラーセンからのパスを受けたFWサールが先制も、後半10分に中盤でのボールロストから同点に追いつかれた。

72％のボール支配率ながら崩しきれず、大規模開発中のアウェースタジアムで苦戦したグラスナー監督は「非常に難しい試合になると予想し、予想どおりだった。試合をコントロールしていたにも関わらず、簡単にミスを犯してしまった」と第2戦への修正を誓った。