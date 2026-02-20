ロッテは20日、、4月5日（日）に行われる福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、13時00分試合開始）で「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売すると発表した。

このアイテムは、光沢のある素材感が特徴のスポーツバッグで、マリーンズのチームカラーを採用し、中央には球団のワードロゴを施したデザインとなっている。なお、本アイテムの受け取り方法については、これまで実施していたアプリ整理券による先着受付および外周TEAM26ブースでの配布から、入場時にゲートでの配布へ変更。

このアイテムは、当日の入場時に対象チケット所持者にプレゼント。「TEAM26デーグッズ付きチケット」は、対象チケット1枚につき「エナメルミニショルダー」1点を受け取ることができる。また、このチケットは、球団公式ファンクラブ『TEAM26』の有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入できる。

▼ 藤原恭大外野手のコメント

「エナメルバッグは光沢があってスタイリッシュですし、水や汚れにも強くてお手入れがしやすいので、ジムに行くときなどにも使えそうだなと思いました。荷物もしっかり入るので、普段使いにもぴったりですね。このTEAM26デーをきっかけに、ぜひファンクラブTEAM26に入って、球場でも日常の中でも一緒にマリーンズを応援してもらえたらうれしいです」

▼ エナメルミニショルダー概要

素材：エナメルPVC製

サイズ：横280mm×縦200mm×奥行き110mm