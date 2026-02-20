脳梗塞で倒れ17年間闘病も…「国民のお姉さん」と親しまれた韓国女性歌手、2周忌

韓国の女性歌手パン・シリさんがこの世を去って2年が経った。

パン・シリさんは2024年2月20日、仁川（インチョン）広域市江華（カンファ）の療養病院でこの世を去った。61歳だった。

パン・シリさんは1980年代初頭、女性トリオ「ソウル・シスターズ」として華やかにデビューした。当時としては破格のパワフルなステージと歌唱力で大衆を魅了し、『始発』『ペッコドン』『青春列車』などをヒットさせ、国民的歌手として浮上した。

1990年代に入りソロ歌手へ転向したパン・シリさんは、再び全盛期を迎えた。『ソウルタンゴ』『女の心』などで“トロットの女王”として確固たる地位を築いた。

また持ち前の親しみやすさで各種バラエティ番組でも活躍し、「国民のヌナ（お姉さん）」として広く愛された。

華やかなステージの裏で、過酷な試練も経験した。2007年に脳梗塞で倒れ、その後約17年にわたり闘病生活を送ることになったのだ。闘病中もリハビリへの強い意志を燃やし、番組を通じて回復した姿を見せてきた。

パン・シリさんの訃報が伝えられた当時、多くの韓国芸能人が故人を偲んだ。パン・シリさんと生前親交のあったキム・フングク、イ・ドンジュン、ヒョン・ダンらが追悼の言葉を寄せ、後輩歌手のイルミンやパク・ソジンらも「故人の人柄と情熱を忘れません。謹んでご冥福をお祈りします」と哀悼の意を表した。