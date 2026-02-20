4児の母・平愛梨、息子達を送り出した後の“ひとり朝ごはん”披露「忙しいのに凄い」「共感しかない」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの平愛梨が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。1人の朝ごはんを公開し、反響が集まっている。
【写真】4児のママタレ「忙しいのに凄い」タコときゅうりの和え物・バゲットなど並んだ1人分朝食
平は「私の朝ごはん」とつづり、彩り豊かな朝食を投稿。「朝からバタバタ カオス達を送り出した後の ひとり朝ごはん時間が たまらなく幸せ」「食せる幸せ」と、育児に追われる日常の中での貴重なリラックスタイムを明かした。
夫でサッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手の専属料理人・加藤超也氏が作り置きしたシュウマイをはじめ、ひじきの煮物、タコときゅうりの和え物、バゲットなどが食卓に並ぶ。「作り置きしてくれたシュウマイ美味しすぎました」と感謝を述べ、栄養バランスの取れた朝食を披露した。
この投稿に「ひとり時間の幸せ、わかりすぎる」「愛梨ちゃんに共感しかない」「豪華な朝ごはん」「忙しいのに凄い」「美味しそう」「幸せすぎる朝食」「プロの味のシュウマイ、食べたすぎる」といった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平愛梨、たまらなく幸せなひとり朝ごはん
◆平愛梨の投稿に反響
