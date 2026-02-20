松のや、レア仕上げ「牛サーロインかつ定食」発売 わさび醤油で味わう
松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は、2月25日午後3時から「牛サーロインかつ定食」を発売する。
販売は店内飲食限定。松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店で取り扱う。■販売ラインアップ（価格は税込）
・“牛”サーロインかつ定食 1,390円
・単品“牛”サーロインかつ 1,150円
【画像はこちら】松のや「牛サーロインかつ定食」
「“牛”サーロインかつ」は、豪州産サーロインの1枚肉を使用。中心部を絶妙なレア状態に仕上げて提供する。サーロイン特有の甘みと濃厚な旨味が特長で、松屋フーズがこれまで培ってきた調理技術により、しっとりとやわらかな食感を実現したとしている。
味の決め手は付属の「わさび醤油」。濃厚な牛肉の旨味を、わさびの爽やかな刺激と醤油のコクが引き立て、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。■「濃厚コク旨カレー」も販売中
松のやでは2月18日から、新メニュー「濃厚コク旨カレー」も販売している。とろりとした濃厚なルーが特長で、ひと口目は甘みを感じさせつつ、後味には香り高いスパイスが広がるという。サクサクのロースかつに濃厚なルーが絡み、食べ進めるほどにコク深い味わいが楽しめる。
※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないよう案内している。
【画像はこちら】松のや「濃厚コク旨ロースかつカレー」など〈濃厚コク旨カレー ラインアップ（すべて税込）〉
・濃厚コク旨ロースかつカレー 990円
・濃厚コク旨カレー 690円
・濃厚コク旨ビーフカレー（松のや・マイカリー食堂併設店のみ） 990円
・濃厚コク旨ロースかつビーフカレー（松のや・マイカリー食堂併設店のみ） 1,290円
・単品 濃厚コク旨カレーソース 490円
・単品 濃厚コク旨ビーフカレーソース（併設店のみ） 790円
テイクアウトも可能で、税込価格は店内飲食と同一。