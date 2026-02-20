松のや、レア仕上げ「牛サーロインかつ定食」発売　わさび醤油で味わう

松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は、2月25日午後3時から「牛サーロインかつ定食」を発売する。

販売は店内飲食限定。松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店で取り扱う。

■販売ラインアップ（価格は税込）

・“牛”サーロインかつ定食 1,390円

・単品“牛”サーロインかつ 1,150円

【画像はこちら】松のや「牛サーロインかつ定食」

「“牛”サーロインかつ」は、豪州産サーロインの1枚肉を使用。中心部を絶妙なレア状態に仕上げて提供する。サーロイン特有の甘みと濃厚な旨味が特長で、松屋フーズがこれまで培ってきた調理技術により、しっとりとやわらかな食感を実現したとしている。

味の決め手は付属の「わさび醤油」。濃厚な牛肉の旨味を、わさびの爽やかな刺激と醤油のコクが引き立て、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。

■「濃厚コク旨カレー」も販売中

松のやでは2月18日から、新メニュー「濃厚コク旨カレー」も販売している。とろりとした濃厚なルーが特長で、ひと口目は甘みを感じさせつつ、後味には香り高いスパイスが広がるという。サクサクのロースかつに濃厚なルーが絡み、食べ進めるほどにコク深い味わいが楽しめる。

※はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないよう案内している。

【画像はこちら】松のや「濃厚コク旨ロースかつカレー」など

〈濃厚コク旨カレー ラインアップ（すべて税込）〉

・濃厚コク旨ロースかつカレー 990円

・濃厚コク旨カレー 690円

・濃厚コク旨ビーフカレー（松のや・マイカリー食堂併設店のみ） 990円

・濃厚コク旨ロースかつビーフカレー（松のや・マイカリー食堂併設店のみ） 1,290円

・単品 濃厚コク旨カレーソース 490円

・単品 濃厚コク旨ビーフカレーソース（併設店のみ） 790円

テイクアウトも可能で、税込価格は店内飲食と同一。