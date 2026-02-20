「自分より背が低い男性」にキュンとした瞬間９パターン
女性より背が低いからといってモテないと諦めていませんか？ 男性が思っているほど、女性は男性の身長を気にしていません。それどころか、背が低いからこそ魅力が倍増することさえあります。女性はどんなときに背が低い男性にときめくのでしょうか？ 『オトメスゴレン』女性読者のアンケートを参考に、「『自分より背が低い男性』にキュンとした瞬間」をご紹介します。
【１】目線が同じでホッと和んだ瞬間
「同じ目線で話せるので安心感があります」（２０代女性）というように、小柄な男性は初対面の女性にも警戒心を抱かせずに話しやすい雰囲気を作りやすいようです。ただし、友だちノリになりやすいので、意中の女性には男らしさをアピールするようにしましょう。
【２】「俺が守る」とハッキリ言われた瞬間
「今まではナシでしたが、男らしく言われてグラッと来ました」（３０代女性）というように、見た目とのギャップでより男らしい印象を与えることができるようです。背が低いからといって尻込みせずに、自信を持って意中の女性にアプローチしましょう。
【３】背が低いことを気にしているのが垣間見られた瞬間
「横に並びたがらないので嫌われていると思ったら、身長を気にしていて。いじらしくなりました（笑）」（３０代女性）というように、女性の「守ってあげたい」という欲求を刺激する方法です。ただし、あまりにもうじうじしていると面倒くさい男だと思われるので注意しましょう。
【４】意外と筋肉質な体を見た瞬間
「海に行ったときに意外とたくましい体を見て、男性として意識するように…」（２０代女性）というように、背の低い男性は中性的に見られがちなので、筋肉質だとギャップを感じてドキドキする女性が多いようです。体つきに自信のない男性は、腹筋、背筋、腕立て伏せに励みましょう。
【５】小動物のようなかわいらしい笑顔を見た瞬間
「子犬みたいでギュッと抱きしめたくなる！」（２０代女性）というように、小柄な男性のいたずらっぽい笑顔はとてもチャーミングに映るようです。子どもっぽく見られたくないからとクールに装うのはやめて、素直に笑いましょう。
【６】キレのある俊敏な動きを見せられた瞬間
「スポーツをしているときのすばしっこい動きがかわいい」（１０代女性）というように、体が小さい人が機敏に動いているとよりスピーディに見えるようです。特にフットサルやバスケットボール、ダンスなどは、キレのある動きを見せつけるのに格好のスポーツでしょう。
【７】「上目遣い」でじっと見つめられた瞬間
「下から顔をのぞき込まれると、正面よりドキッとする」（２０代女性）という意見のように、女性のモテテクとして定番の「上目遣い」を背の低い男性がやると、母性本能を刺激できるようです。やり過ぎると気持ち悪がられるので、ここぞというときに実践しましょう。
【８】明るく元気な声であいさつされた瞬間
「さわやかに『おはよう！』と言われると、こちらも元気になります」（３０代女性）というように、背の低い男性が元気よくあいさつすると天真爛漫な印象を与えるようです。「どうせ背が低いから…」とひねくれず、元気なキャラでいきましょう。
【９】重いものを軽々と持ってくれた瞬間
「荷物を重そうに運んでいたら『非力だなぁ』とひょいと持ってくれ、男らしくてほれました」（２０代女性）というように、自分より小柄な男性でも力があることがわかると守ってくれそうな安心感があります。女性が重い荷物を持っていたら、率先して手伝ってあげましょう。
ほかにも、背が低いけれど女性から人気がある男性が周りにいたら、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。（高清愛子）
