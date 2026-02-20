【阪急杯】連対率１００％のディアナザールは４枠８番 武豊騎手と初コンビのレイベリングは１枠２番 枠順確定
◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）＝枠順決定
出走馬１８頭の枠順が２月２０日、決定した。
５戦４勝、２着１回で重賞初挑戦のディアナザール（牡４歳、栗東・斉藤崇厩舎、父ロードカナロア）は４枠８番に決定した。
前走の睦月賞で２着のマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）は５枠９番。その睦月賞で逃げ切ったレイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フランケル）は武豊騎手との初コンビで１枠２番から重賞初Ｖを目指す。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ソンシ 牡５ ５７ 川田 将雅
（２）レイベリング 牡６ ５７ 武 豊
（３）スリールミニョン 牝４ ５５ 永島 まなみ
（４）ナムラアトム 牡５ ５７ 菱田 裕二
（５）ドロップオブライト 牝７ ５５ 松若 風馬
（６）ララマセラシオン 牡５ ５７ 佐々木 大輔
（７）アサカラキング 牡６ ５７ 北村 友一
（８）ディアナザール 牡４ ５７ 団野 大成
（９）マイネルチケット 牡４ ５７ 横山 武史
（１０）グレイイングリーン 牡８ ５７ 鮫島 克駿
（１１）ダディーズビビッド 牡８ ５７ 池添 謙一
（１２）アルテヴェローチェ 牡４ ５７ 国分 優作
（１３）ヤンキーバローズ 牡４ ５７ 岩田 望来
（１４）マサノカナリア 牝５ ５５ 横山 典弘
（１５）グロリアラウス セン５ ５７ 幸 英明
（１６）メイショウチタン 牡９ ５７ 松山 弘平
（１７）メイショウソラフネ 牡７ ５７ 高杉 吏麒
（１８）カンチェンジュンガ 牡６ ５８ 坂井 瑠星