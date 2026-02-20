【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１９日、米ボーイングの宇宙船「スターライナー」が２０２４年６月に行った飛行試験について、ＮＡＳＡの事故区分で最も重大な「タイプＡ」に認定したとする報告書を発表した。

犠牲者は出なかったが、飛行の制御ができなくなり飛行士を危険にさらしたことを問題視し、有人宇宙飛行の安全基準に違反したと断定した。

スターライナーは米飛行士２人を乗せて国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に打ち上げられたが、推進装置の故障などのトラブルが続いた。飛行士２人のＩＳＳ滞在は約１週間の予定だったが約９か月に延長され、米スペースＸの宇宙船「クルードラゴン」で帰還した。

ＮＡＳＡは２５年２月、外部専門家を入れた調査チームを作り、失敗の原因を調べてきた。タイプＡは死傷者の発生や機体損失を招く深刻な事故に適用される。報告書は、ＮＡＳＡが技術的な厳密さをないがしろにしたことや、ボーイングの開発体制が不十分だった点を挙げて、「スケジュールやコストを追求するあまり、安全性が損なわれることがないよう制度化しなければならない」と指摘した。

スターライナーは飛行試験の失敗で実用化が遅れている。スペースシャトルが１１年に退役した後、米国がＩＳＳへ飛行士を運ぶ手段はクルードラゴンしかない。