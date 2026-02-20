家族チャーハン・大石、体調不良で当面休養「また万全の状態で戻ります！」 上方漫才協会大賞で新人賞受賞
お笑いコンビ・家族チャーハンの大石（33）が19日、自身のXで体調不良のため、当面の間休養することを伝えた。
【写真】「また万全の状態で戻ります！」体調不良で当面休養を伝えた家族チャーハン・大石
大石は「この度はお休みにより関係者各所の皆様、お客様にご心配、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。体調不良により、しばらくの間休養させていただくことになりました」と報告。「また万全の状態で戻ります！何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
相方の江頭（35）も自身のXで「皆さま連日ご心配、ご迷惑おかけして申し訳ございません。引用したポストの通り、大石はしばらくの間休養ということになりました。我々は更に面白くなったスーパー家族チャーハンとして、必ず皆さまの前に戻ってきます。その日までどうかお待ちいただければと思います。何卒よろしくお願い致します」と呼び掛けた。
これにともない、28日に控えていた単独ライブは中止になると、渋谷よしもと漫才劇場の公式Xが発表した。
家族チャーハンは、東京NSC25期の大石と江頭が2023年1月1日に結成。26年1月に開催された上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』で新人賞を受賞している。
【写真】「また万全の状態で戻ります！」体調不良で当面休養を伝えた家族チャーハン・大石
大石は「この度はお休みにより関係者各所の皆様、お客様にご心配、ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。体調不良により、しばらくの間休養させていただくことになりました」と報告。「また万全の状態で戻ります！何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
相方の江頭（35）も自身のXで「皆さま連日ご心配、ご迷惑おかけして申し訳ございません。引用したポストの通り、大石はしばらくの間休養ということになりました。我々は更に面白くなったスーパー家族チャーハンとして、必ず皆さまの前に戻ってきます。その日までどうかお待ちいただければと思います。何卒よろしくお願い致します」と呼び掛けた。
これにともない、28日に控えていた単独ライブは中止になると、渋谷よしもと漫才劇場の公式Xが発表した。
家族チャーハンは、東京NSC25期の大石と江頭が2023年1月1日に結成。26年1月に開催された上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』で新人賞を受賞している。