家族チャーハン・大石、体調不良で当面休養「また万全の状態で戻ります！」 上方漫才協会大賞で新人賞受賞

家族チャーハン・大石、体調不良で当面休養「また万全の状態で戻ります！」 上方漫才協会大賞で新人賞受賞