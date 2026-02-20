iPS細胞を使った再生医療製品の製造・販売が条件期限付きで了承されたことを受け、きょう、上野厚生労働大臣は「早ければ3月上旬にも承認に至る見込み」と明かしました。

iPS細胞は神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。

厚労省の専門部会はきのう、iPS細胞を使った心臓病とパーキンソン病の2つの再生医療製品について、7年以内に有効性を検証するなどとした条件をつけて製造・販売を了承しました。

今後、厚労大臣の承認が必要となりますが、上野厚労大臣はきょうの会見で「早ければ3月上旬にも承認に至る見込み」などと話しました。

承認された後は、厚労大臣の諮問機関・中央社会保険医療協議会が公的医療保険で使う際の価格を決めることになります。

きのう了承されたのは、ベンチャー企業「クオリプス」が開発した心筋シートの「リハート」と、住友ファーマの「アムシェプリ」です。「リハート」は、iPS細胞をシート状に加工し、心不全の患者の心臓に貼り付けて治療するもので、「アムシェプリ」は、パーキンソン病の患者の脳に移植し、症状の改善を目指すものです。