人気レースクイーンの霧島聖子（34）が20日までに自身のインスタグラムを更新。紺＆ピンクの空港ショットを公開した。

「人生初高知！！四国だと、仕事で愛媛県に3度ほど行ったことがあるのですが高知は初なんですよ 藁焼き鰹おいしいですよね…！今日は前乗り日なので明日からお仕事頑張ります」と、高知空港での紺のスウェット上下にキャップ、ピンクのスーツケース、ハンドバッグ姿の写真をアップ。

新調したピンクのスーツケースについて「LDUVINのアルミニウムフェザー」と紹介し、「頑丈なの嬉しい！高級感ある上品なデザインに、私がいちばん気に入っているのはこのお色 メタリックピンクが可愛すぎます…！」などとつづった。「割引コード【seiko10】をご使用いただくと、全商品が10％OFFにて購入できるので」と期限付きのお得情報も添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いですね」「いつもカワイイ」「かわい〜い！」「高知、楽しんでください！」「素敵だね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。