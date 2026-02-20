＜知ってる？＞水泳の授業をしない学校が増加しそう…習い事としてスイミングに通う必要性はある？
みなさんは、お子さんにどんな習い事をさせていますか？ ピアノや英会話、そろばんなどの文化系から、スイミングやダンス、体操教室など体を動かすものと、種類も豊富でどれがいいのか頭を悩ませるママも多いのではないでしょうか。今回、あるママからママスタコミュニティに「スイミングに通う意味はありますか？」と問いかける投稿がありました。
『周りにスイミングに通っている子が多く、短期レッスンに行かせようか、悩んでいます。ただ、中学、高校はこれから水泳をしないところも多くなりそうなので、泳げなくても困らないような気もするのですが……』
ママたちが思う水泳のメリットとは？
体力づくりになる
『体力がつくのは確かだよ。走るのもいいけれど、全身運動になるからね。肺活量も増えて持久力があがる』
『うちは体力づくりのために通ったよ。園児〜小学校低学年の頃、外遊びが足りないと思ったのと、喘息にもいいと聞いたから』
ほかにも、お子さんをスイミングに通わせていた方で、「風邪をひきにくくなった」「体幹が鍛えられた」などとコメントを寄せてくれた方もいました。実際に体力面での成長を感じているママが少なくないようです。
自信につながる
『うちは中高と水泳の授業があったから、スイミングに行っていてよかった。クラスがあがると成功体験も得られたし』
『学校でプールの授業があるのなら習わせては？ 泳げる子とそうでない子の差がはっきりと出てしまうから、幼いながらにコンプレックスを感じるかもしれないよ』
授業でどの程度教えてくれるかは学校にもよるでしょうし、あらかじめスイミングで習い泳げるようになっておくと、本人の自信につながることもありそうです。
大人になっても泳げたほうが楽しいし、ストレス解消にもなる
『大学生になると、友達とプールやビーチリゾートに行こうという話も出るから、泳げたほうがいい』
『泳ぐのは楽しいし、大人になってもストレス解消になる』
高校生や大学生になると、友達とプールや海に遊びに行く機会もありますよね。そういったときに、「泳げずに楽しめないのは可哀想」という声もありました。また、学生時代をすぎると泳ぐ機会は減ってくるかもしれません。けれど年を重ねて、体力づくりのためにまた泳ぎたいと思ったときにも「泳ぎは体が覚えているから、小さい頃に身につけておけば生涯困らない」という人もいました。
いざというときに役に立つ
『海に囲まれた国で暮らすなら、生き残る手段のひとつとして泳げるようにしてあげるのも親の努めかなと思う』
島国の日本ならではのこんな意見もありました。いざというときの備えのためにも、ある程度は泳げたほうが安心ということでしょう。また「小5のときに水泳の授業で溺れかけ、慌ててスクールに入れた」というママの体験談もありました。
なぜ水泳の授業があるの？今後水泳の実技の授業はなくなる？
『学校でプールが必須になっているのは、昔、修学旅行生が乗っていた船が事故で沈んで、多くの子どもが亡くなったから。水に浮けて、多少は泳げるほうがいいと思う』
このような意見もありました。各学校にプールがあり、水泳の授業が行われている国は世界でも珍しいのだとか。日本で水泳の授業が全国に広まったきっかけといわれるのが、1955年に起きた連絡船「紫雲丸」の沈没事故。修学旅行中の小中学生を含む168人が犠牲になり、子どもに泳ぎを教えることが必要との声が高まったそうです。
現在の学習指導要領では、小学1年生〜中学2年生までは水泳が必修として位置付けられていますが、「適切な水泳場の確保が難しい場合には取り扱わなくても良い」としています。近年、プールの老朽化や熱中症予防、指導者不足などを理由に、水泳の授業を取りやめる学校も増えているといいます。こうした状況を受けて、ママたちからはこんな声もありました。
『中学、高校はこれから水泳やらないところも多くなりそうだし、泳げなくても困らなさそう。授業の遅れを気にしてだけなら、通わなくてもいいと思う』
『中高生でやらないところが多くなりそうといっても、学校外や民間のプールで水泳授業を継続すべきという動きもあり、絶対になくなると確定しているわけではない』
水泳の授業がどの程度重視されるのかは、学校にもよるようです。
『公立中に進学して高校受験するなら、県の受験制度を調べたほうがいいよ。うちの県は内申書重視な上に副教科重視なので、泳げない子は大変。公立中学は三泳法で50m泳げるのが当たり前だった』
ほかにも、「うちの子の学校は、25m泳げないと補習だよ」というコメントも。成績への影響を心配して、通わせるか悩んでいるのであれば、事前に現状の制度をチェックしておくのもよいでしょう。
ひとまず短期レッスンに通わせてみては？
『とりあえず短期レッスンに行かせてから考えてみては？』
こういったコメントもいくつかありました。やってみないとお子さんが続けられるかどうかもわかりませんからね。今回、投稿者さんのお子さんの気持ちについてはとくに記載はありませんでしたが、短期レッスンを受けられる機会があるのであれば、そこからはじめてみてはいかがでしょうか。たとえ今後学校の授業がなくなったとしても、体力づくりなどお子さんへのメリットはたくさんありそうですし、いざというときにもある程度泳げたほうが安心かもしれません。また通う場合は、「楽しくのんびりやるスクールもあれば、厳しめのスクールもあるから、お子さんの相性を確認したほうがいい」とのアドバイスもありました。そういった観点からスクールを探してみるのも大切でしょう。