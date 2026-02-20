【黄砂情報】22日、23日は西日本に黄砂飛来か...2月22日～2月23日の黄砂シミュレーション いつどこに、どれくらい飛んでくる？ 黄砂を上空から見たデータで確認 気象庁発表
気象庁によりますと22日～23日にかけて西日本に黄砂が飛来すると予想されています。
【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション 全国の天気も
どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。
「黄砂シミュレーション（22日）」「黄砂シミュレーション（23日）」「今後の全国の天気」を画像で掲載しています。
■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（22日）
■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（23日）
※画像は気象庁より
■黄砂とは
黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥・半乾燥地域で強風によって数千メートルの高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象です。
また、そのような土壌・鉱物粒子そのものを黄砂と呼ぶことがあります。
従来、自然現象であると理解されてきましたが、急速に広がりつつある過放牧や農地転換による土地の劣化等との関連も指摘されています。また、黄砂へばく露（直接吸い込む）することによって、呼吸器疾患や循環器疾患等、人への健康に影響があることが近年報告されてきています。
※国資料より
■全国の天気を地方ごとに（画像）
※画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
